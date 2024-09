Hội thảo “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số” gợi ý giải quyết thách thức để đảm bảo an ninh mạng

(VietTimes) – Sáng mai (24/9), hội thảo và toạ đàm “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số” sẽ bàn thảo những vấn đề thời sự, cảnh báo nguy cơ, chia sẻ về giải pháp ứng phó, giải quyết các mối đe doạ, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin.

Sự kiện do Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, Hội Truyền thông số Việt Nam, Tạp chí điện tử VietTimes phối hợp tổ chức tại TP Cần Thơ. Hội thảo quy tụ khoảng 300 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia chuyên gia đến từ các Bộ, ngành và đại diện 18 Sở Thông tin và Truyền thông vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Các nội dung tham luận tập trung đánh giá thực trạng việc triển khai biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số; Phân tích phương thức tấn công của các phần mềm độc hại mã hóa dữ liệu của nạn nhân; kinh nghiệm đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đối số ở các địa phương, doanh nghiệp…

Đây là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ cảnh báo về an toàn thông tin, nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin, giới thiệu các công nghệ, kỹ thuật, phương pháp mới phát huy được hiệu quả hoạt động công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng thời, các tham luận tại hội thảo đưa ra nhiều gợi ý giải quyết các thách thức về an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là hiện tượng nhiều loại mã độc ransomware, mã độc đánh cắp dữ liệu của nhiều cá nhân, nhóm và tổ chức hacker tấn công vào hạ tầng công nghệ thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật và an toàn thông tin trong chuyển đổi số; chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm ngăn chặn những nguy cơ tấn công mã độc, mối nguy hại lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi. Trong đó, ransomware nổi lên như một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Theo thống kê, số vụ tấn công ransomware đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây (tăng 1,3 lần trên toàn cầu và gần 2 lần tại Việt Nam so với cùng kỳ năm 2023), với các nhóm tội phạm mạng hoạt động ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp. Hệ quả của các cuộc tấn công ransomware không chỉ dừng lại ở việc mất dữ liệu quan trọng, gián đoạn hoạt động kinh doanh mà còn gây thiệt hại nặng nề về tài chính và uy tín. Do đó, việc nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với ransomware là một yêu cầu cấp bách cho mọi tổ chức và cá nhân.

Hội thảo là một sự kiện ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 của UBND TP. Cần Thơ và Hội Truyền thông số Việt Nam.