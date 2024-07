Sáng 6/7, tại Tuần Châu Golf & Resort (Hạ Long, Quảng Ninh), Giải golf “Ước mơ xanh” Lần thứ III - 2024 do báo Nhà báo và Công luận và Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Vietnam Airlines đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, quyền Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết qua 2 mùa, Giải golf “Ước mơ xanh” do Hội Nhà báo Việt Nam giao báo Nhà báo và Công luận tổ chức đã trở thành quen thuộc, là điểm hẹn đáng nhớ và giàu ý nghĩa đối với các nhà báo yêu thể thao.

Thành công lớn nhất từ việc tổ chức là hai năm qua, nguồn kinh phí của Quỹ "Ước mơ xanh" - gây dựng từ tấm lòng hảo tâm của các nhà báo - golfer tham dự và các nhà tài trợ đã hỗ trợ viện phí nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều; Bệnh viện Nhi Trung ương; trao tặng nhiều suất học bổng cho các sinh viên tài năng và sinh nghèo vượt khó tại các cơ sở đào tạo báo chí như Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; khoa Viết Văn - Báo chí, trường Đại học Văn hóa; Học viện Công nghệ Bưu chính; trường Cao đẳng Truyền hình.

Với mong muốn tiếp tục tạo dựng sân chơi dành cho các nhà báo yêu thể thao, yêu thích môn golf, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam giao báo Nhà báo và Công luận tiếp tục tổ chức giải Golf “Ước mơ xanh” lần thứ III năm 2024.

Điểm mới năm nay là Giải “Ước mơ xanh” được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Golf Việt Nam để tiếp tục nâng tầm chuyên nghiệp của giải đấu.

“Tôi hy vọng rằng với tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, các golfer sẽ cống hiến những màn thi đấu đẹp mắt, mang đậm tinh thần thể thao, giao lưu đồng nghiệp.

Đặc biệt chúng tôi hy vọng từ tấm lòng hảo tâm của các nhà báo tham dự giải, các nhà tài trợ… Quỹ "Ước mơ xanh" sẽ tiếp tục lớn mạnh, có thêm cơ hội hỗ trợ cho thêm nhiều số phận kém may mắn, tiếp thêm được động lực cho nhiều sinh viên báo chí vươn lên…", ông Lê Trần Nguyên Huy bày tỏ.

Đánh giá về mùa giải năm nay, ông Nguyễn Bá - Tổng Biên tập báo Vietnamnet, cho biết giải đã được nâng tầm quy mô và chuyên nghiệp. Giải đấu nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các golfer không chỉ trong giới báo chí mà còn là những đối tác báo chí và độc giả. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng lớn của một giải đấu thường niên và uy tín của báo Nhà báo & Công luận.

"Tôi đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của Giải golf “Ước mơ xanh” - mang những phần quà thiện nguyện đến với những mảnh đời khó khăn, sinh viên nghèo vượt khó; góp phần ủng hộ tinh thần và chắp cánh ước mơ", ông Nguyễn Bá chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh Tra, cũng cảm thấy bất ngờ bởi sự chuyện nghiệp đã vượt lên trên một giải phong trào của cơ quan báo chí tổ chức. Quan trọng hơn, giải đấu này không chỉ là sân chơi giao lưu thể thao, nâng cao sức khoẻ và tinh thần mà còn là công tác an sinh xã hội - mục đích cao cả giải đấu hướng đến.

Ông Lương bày tỏ mong muốn ở những mùa giải sau, “Ước mơ xanh” sẽ được tổ chức ở những vùng miền khác trên cả nước để mở rộng quy mô, thu hút nhiều hơn nữa những golfer tham gia. Từ đó, Quỹ "Ước mơ xanh" cũng sẽ được nâng tầm, phạm vi đối tượng thiện nguyện phong phú hơn.

Chúc mừng thành công của giải đấu, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo và chuyên nghiệp của báo Nhà báo và Công luận trong công tác tổ chức.

"Tôi đặc biệt cảm kích và đánh giá cao tấm lòng thiện nguyện của các các nhà báo - golfer tham dự giải; sự nỗ lực, tận tâm, hết lòng của Ban Tổ chức trong việc gây Quỹ "Ước mơ xanh", ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hai năm qua, báo Nhà báo & Công luận dành một phần kinh phí quan trọng của quỹ để hỗ trợ viện phí cho nhiều bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho nhiều sinh viên báo chí học giỏi, vượt khó tại nhiều trường đại học... là nỗ lực hết sức sáng tạo và giàu ý nghĩa.

Làm được điều đó, báo Nhà báo & Công luận đã thực sự biến tên gọi, thông điệp của quỹ trở thành hiện thực, tiếp thêm động lực cho các sinh viên báo chí ngọn lửa đam mê với nghề báo cũng như góp phần cùng với các cơ sở đào tạo báo chí tạo dựng nên nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao.

Ông Lê Quốc Minh hy vọng, Giải golf "Ước mơ xanh" sẽ tiếp tục tiếp nối được những thành công đã có, trở thành sân chơi mang đậm tinh thần thể thao, đoàn kết, rèn luyện sức khoẻ; đặc biệt là tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, nhà báo - golfer để cùng gây dựng Quỹ "Ước mơ xanh" ngày càng lớn mạnh…

Sau những trận thi đấu sôi nổi, kịch tính, Giải golf “Ước mơ xanh” lần thứ III năm 2024 đã tìm ra Giải Best Gross là golfer Đào Tiến Dương.

Giải các bảng (3 bảng A, B, C):- Giải Nhất (Champion Net): Phạm Văn Lợi, Đoàn Ngọc Dũng, Phạm Minh Tiến

- Giải Nhì (First Runner Up Net): Vũ Nguyên, Nguyễn Chính Ninh, Hồ Quang Lợi

- Giải Ba (Second Runner Up Net): Lê Quốc Minh, Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn Anh

Bảng Nữ:- Giải Nhất (Champion Net): Trịnh Thị Bích Nga

- Giải Nhì (First Runner Up Net): Hoàng Huệ Anh

- Giải Ba (Second Runner Up Net): Nguyễn Mai Hiền

Giải Kĩ thuật:- Đánh gần cờ nhất (Nearest to the Pin, 4 giải) ở tất cả các hố PAR 3 (Hole 3, 8,11,13): Phạm Văn Bắc, Nguyễn Văn Cương, Bùi Vinh, Nguyễn Thiện Thuật

- Đánh gần đường kẻ nhất (Nearest to the Line, 1 giải) Hole 10: Trần Ngọc Anh

- Phát bóng xa nhất (Longest Driver): Trần Sỹ Hoàn.