Forbes vinh danh Vietjet trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024

Với sự xuất hiện những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực, đại diện tiêu biểu cho các ngành nghề kinh doanh và cũng là những tên tuổi đã niêm yết nhiều năm trên sàn chứng khoán như Vinamilk, Vietjet, Petrolimex…

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (áo dài xanh) nhận giải thưởng vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024

Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2023, đại diện cho ngành hàng không, Vietjet là doanh nghiệp xếp thứ 5 về doanh thu với 58.300 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2022. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng bền vững của hãng.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam được bình chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, từ việc sơ loại theo các tiêu chí tài chính cơ bản đến chấm điểm dựa trên các yếu tố tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2019-2023. Ngoài ra, Forbes cũng cân nhắc kỹ lưỡng về vị thế trong ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Chủ tịch & CEO Forbes Việt Nam Đặng Minh Phương (trái) chúc mừng bà Hồ Ngọc Yến Phương, Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Vietjet (phải) với giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2024

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện nhiều thách thức, sáu tháng đầu năm 2024, Vietjet tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội với tổng doanh thu đạt 34.016 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 433% so với cùng kỳ, vượt 21% so với kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2024. Vietjet cũng được xếp hạng tín nhiệm VnBBB-, thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Vietjet không ngừng tăng trưởng đội tàu và mở rộng mạng bay, dự kiến sẽ nhận thêm 10 tàu bay mới ngay trong năm 2024 với kế hoạch phát triển bền vững, mở rộng mạng bay khắp Việt Nam và quốc tế đến Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc)… và xa hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024 với các doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu như Vietjet, Petrolimex, Vinamilk…

Kể từ khi niêm yết, cổ phiếu VJC của Vietjet đã luôn được nhà đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá cao, ưu tiên lựa chọn với khả năng sinh lời tốt. Không chỉ nhiều lần góp mặt trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của tạp chí Forbes danh tiếng, Vietjet còn được Tạp chí tài chính hàng đầu thế giới International Finance trao tặng giải thưởng “Hãng hàng không quản trị tài chính tốt nhất”, tạp chí Airfinance Journal vinh danh trong top 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới về sức khoẻ tài chính. AirlineRatings cũng công nhận Vietjet là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới”.