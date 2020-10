Dự án BĐS trăm tiện ích: Ngôi nhà thứ mơ ước cho dân thành thị

Tổ ấm mới tại phố biển trong mơ

Cuộc sống hối hả nơi thành thị vô hình trung tạo ra cho mỗi thành viên trong gia đình một khoảng cách, các gia đình trẻ thiếu không gian nghỉ ngơi, vui chơi sau giờ làm, giờ học. Chính vì thế nhu cầu sở hữu một không gian chung, một nơi cư trú thứ hai rộng rãi, thoáng đãng, tiện nghi dần trở thành một nhu cầu phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Ngôi nhà thứ 2 là một giải pháp cho những kỳ vọng về một ngôi nhà nghỉ dưỡng, du lịch, nơi đáp ứng mọi yếu tố về khoảng cách, thời gian, dịch vụ tiện ích, nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, nơi cả gia đình có thể trở về thư giãn cuối tuần, vừa có thể cho thuê để tạo thêm thu nhập.

“Được sống và được tận hưởng trong không gian đẹp đẽ như một căn second home hướng biển có thể giải quyết được nhu cầu thư giãn, có không gian cho vợ chồng xua tan mọi muộn phiền trong cuộc sống, giúp con trẻ tham gia nhiều hoạt động dã ngoại, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo chính là điều mà gia đình tôi đang tìm kiếm”, chị Thu Hà (Q.3, HCM) chia sẻ.

Phố biển Phan Thiết (Bình Thuận) từ lâu đã được biết đến với danh xưng là “thủ phủ resort” của Việt Nam với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Khác với Nha Trang, Đà Nẵng nổi tiếng với những hàng dừa du dương, Phan Thiết lại khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của những con đường hoa giấy. Tại đây có hàng trăm resort từ bình dân đến cao cấp phục vụ du khách Việt Nam cũng như khách quốc tế từ khắp nơi đổ về.

Dự kiến vào năm 2022, dự án cao tốc HCM - Dầu Giây – Phan Thiết sau khi hoàn thiện sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến khu vực Phan Thiết từ 4 tiếng xuống chỉ còn dưới 2 tiếng. Việc cả nhà nghỉ ngơi cuối tuần tại một biệt thự hướng biển, tận hưởng nắng ấm, gió tràn có thể là giấc mơ bao lâu nay của rất nhiều gia đình Việt.

Hiện thực hóa giấc mơ về ngôi nhà thứ 2 hướng biển tựa đồi của các gia đình thành thị, NovaWorld Phan Thiet - Siêu Thành Phố Biển - Du Lịch - Sức Khỏe với quy mô 1.000 ha, trải dài trên 7 km bờ biển trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng quan tâm về một ngôi nhà thứ 2 tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Second home biển NovaWorld Phan Thiet: Đầu tư cho tương lai

Tọa lạc tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, NovaWorld Phan Thiet kết nối thuận tiện với các thành phố lớn qua sân bay quốc tế, cảng biển, đường tàu hỏa, đường cao tốc. Dự án được McKinsey tư vấn quy hoạch tạo điểm đến hấp dẫn – Siêu đô thị nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, giáo dục, y tế và thể dục thể thao; quy hoạch thiết kế bởi các nhà tư vấn thiết kế hàng đầu của thế giới như Aedas, Nikken Sekkei,…

Dự án với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ, có hàng trăm tiện ích đặc biệt cho cộng đồng như: Công viên giải trí chủ đề và công viên nước (Daemyung Sono - Tập đoàn giải trí Hàn Quốc vận hành); trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền; nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam); đường chạy marathon 42,195 km; outlet bán hàng giảm giá; trung tâm vui chơi giải trí ẩm thực về đêm; công viên biển Bikini Beach 16 ha được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng Finns Beach Club; các bệnh viện danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm mỹ viện; trường đào tạo điều dưỡng, du lịch, nhà hàng, khách sạn; làng quốc tế; làng hưu trí; hơn 20 khách sạn và resort được thương hiệu quốc tế nổi tiếng quản lý vận hành.

Để tạo nên sự bền vững cho NovaWorld Phan Thiet, nhiều sự kiện quốc tế sẽ được triển khai: Giải golf, giải quần vợt chuyên nghiệp; các giải thi đấu thể thao Olympic, lướt ván diều; các cuộc thi sắc đẹp, thời trang, ca nhạc… Các giải thi đấu cùng những sự kiện được tổ chức liên tục, tạo sự sầm uất, nhộn nhịp, giúp NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến sôi động, hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cho cả gia đình, NovaWorld Phan Thiet còn là tài sản “để dành” giá trị cho thế hệ tương lai, bởi tiềm năng tăng lời đáng kể. Trước hết là tiềm năng tăng giá tốt nhờ lượng du khách dồi dào và ngày càng tăng trưởng tại khu vực Phan Thiết, Bình Thuận. Theo báo cáo của Sở VHTTDL Bình Thuận năm 2019, Bình Thuận đón hơn 6,4 triệu lượt khách (tăng 11,39% so với 2018) trong đó khách quốc tế khoảng 775.000 lượt, đồng thời du lịch Bình Thuận dự kiến đến năm 2025 đón khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tiếp theo là lợi nhuận sinh lời từ cho thuê cũng rất tiềm năng, nhất là tại các dự án có sự hợp tác quản lý vận hành từ đơn vị chuyên nghiệp. Với những lý do trên, NovaWorld Phan Thiet thật sự là điểm an cư hấp dẫn cho khách hàng quan tâm chọn second home để nghỉ dưỡng hoặc đầu tư cho thế hệ tương lai.