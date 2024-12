"Đâm phải chim", bánh đáp chưa hạ: Chuyên gia nêu nghi vấn về nguyên nhân tai nạn máy bay Hàn Quốc

Các chuyên gia hàng không cho biết vẫn còn nhiều điều không chắc chắn xung quanh vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất từng xảy ra trên lãnh thổ Hàn Quốc, trong đó nhiều người đặt nghi vấn về giả thuyết máy va chạm với chim khiến chiếc máy bay của Jeju Air gặp nạn, 179 trong tổng số 181 người trên khoang thiệt mạng.

Việc hạ cánh mà không có bánh đáp, thời điểm máy bay Boeing 737-800 hai động cơ hạ cánh bằng bụng tại Sân bay quốc tế Muan cùng với các báo cáo về khả năng va chạm với chim đều đặt ra nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Trong đoạn video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương, người ta thấy chiếc máy bay xấu số trượt trên đường băng mà không có bánh đáp nào được triển khai trước khi đâm vào hàng rào và phát nổ.

"Lúc này, có nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời. Tại sao máy bay lại bay nhanh như vậy? Tại sao các cánh tà không mở? Tại sao bánh đáp không hạ xuống?", Gregory Alegi, một chuyên gia hàng không và là cựu giáo viên tại học viện không quân Italy, cho biết.

Các quan chức Hàn Quốc hiện vẫn đang điều tra vụ tai nạn của chuyến bay 7C2216 của Jeju Air, bao gồm tác động của một vụ va chạm với chim và thời tiết.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Hàn Quốc Joo Jong-wan cho biết chiều dài của đường băng là 2.800 m nên không phải là yếu tố góp phần gây ra tai nạn, trong khi các bức tường rào ở hai đầu được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của ngành hàng không.

Người phát ngôn của Jeju Air hiện chưa đưa ra bình luận. Hãng hàng không này cũng từ chối bình luận về nguyên nhân tai nạn trong các cuộc họp báo, chỉ nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.

Christian Beckert, một chuyên gia an toàn bay và là phi công của Lufthansa (Đức), cho biết đoạn phim về vụ tai nạn cho thấy rằng ngoài hệ thống thổi ngược – hệ thống giúp máy bay giảm tốc độ khi hạ cánh – hầu hết các hệ thống phanh của máy bay đều không được kích hoạt, tạo ra "vấn đề lớn" và hạ cánh với tốc độ nhanh.

Ông Beckert cho biết một vụ va chạm với chim khó có thể làm hỏng bánh đáp bởi nó vẫn chưa được kích hoạt và nếu vụ va chạm xảy ra khi bánh đáp đã được hạ, rất khó để nâng nó lên lại.

“Thật sự rất hiếm và rất bất thường khi không hạ bánh đáp, vì có những hệ thống độc lập giúp chúng ta có thể hạ bánh đáp bằng một hệ thống thay thế”, ông nói.

Cuộc điều tra sẽ vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, ông nói thêm.

Theo các quy tắc hàng không toàn cầu, Hàn Quốc sẽ dẫn đầu một cuộc điều tra dân sự với sự tham gia của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, nơi chiếc máy bay được chế tạo.

Giới chuyên gia cho biết các vụ tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố gây ra và có thể mất nhiều tháng để ghép nối lại chuỗi sự kiện.

Bộ ghi dữ liệu bay được tìm thấy lúc 11h30 sáng 29/12, khoảng hai tiếng rưỡi sau vụ tai nạn, và bộ ghi âm buồng lái lúc 2h24 chiều cùng ngày, các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Gia đình của một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ở Jeju tại Sân bay quốc tế Muan vào ngày 29/12. Ảnh: EPA.

Chuỗi sự kiện đáng chú ý

Chỉ trong vài phút, tháp kiểm soát không lưu đã đưa ra cảnh báo va chạm với chim, các phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sau đó cố gắng hạ cánh, mặc dù không rõ liệu máy bay có đâm phải bất kỳ con chim nào không, giới chức Hàn Quốc cho hay.

"Một vụ va chạm với chim không phải là bất thường, các vấn đề với bộ phận hạ cánh cũng không phải là bất thường. Va chạm với chim xảy ra thường xuyên hơn nhiều, nhưng thông thường chúng không tự gây ra tổn thất cho máy bay", biên tập viên của tạp chí Airline News, Geoffrey Thomas, cho biết.

Một vụ va chạm với chim sẽ có tác động đến động cơ do hãng CFM International sản xuất nếu một đàn chim bị hút vào bên trong, nhưng điều đó cũng không thể khiến động cơ ngừng hoạt động ngay lập tức, do đó các phi công vẫn có thời gian để phản ứng, chuyên gia an toàn hàng không Australia Geoffrey Dell cho biết.

Một quan chức của Bộ Giao thông cho biết sau cảnh báo va chạm với chim và tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các phi công đã cố gắng hạ cánh trên đường băng theo hướng ngược lại.

Marco Chan, giảng viên cao cấp về hoạt động hàng không tại Đại học Buckinghamshire và là cựu phi công, cho biết sự thay đổi kế hoạch đó đã làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn cho các nhà điều tra.

“Tất nhiên có thể đã xảy ra một vụ va chạm với chim, nhưng đây khó có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn, bởi hậu quả của nó là quá lớn”, ông Gregory Alegi, chuyên gia hàng không, cho biết.

“Việc máy bay thay đổi hướng hạ cánh ở đó cũng khá muộn, điều này làm tăng thêm khối lượng công việc”, ông Chan cho biết. “Còn rất nhiều điều chưa rõ ràng ở giai đoạn này”.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết cơ trưởng của chiếc máy bay Boeing 737-800 đã làm việc ở cấp bậc hiện tại từ năm 2019 và có kinh nghiệm 6.823 giờ bay. Cơ phó đã làm việc ở cấp bậc hiện tại kể từ năm 2023 và có kinh nghiệm 1.650 giờ bay.

Boeing 737-800 là một trong những máy bay chở khách được sử dụng nhiều nhất thế giới, với hồ sơ an toàn chung khá tốt. Nó đã được phát triển từ lâu, trước khi biến thể MAX liên quan đến cuộc khủng hoảng an toàn gần đây của Boeing được ra mắt.

Chuyên gia hàng không người Italy Alegi cho biết chỉ riêng việc chim đâm vào máy bay không thể giải thích được quy mô của thảm họa.

"Tất nhiên có thể đã có một vụ va chạm với chim", ông nói. "Nhưng hậu quả quá lớn để đó có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn".