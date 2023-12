Cuối năm, cổ phiếu nào thu hút nhà đầu tư?

Khi áp lực tỷ giá hạ nhiệt

Đầu tháng 12 là thời điểm đáo hạn của lô tín phiếu cuối cùng với quy mô 5.000 tỷ đồng trong đợt phát hành vừa qua. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đến nay đã bơm trả cho hệ thống ngân hàng toàn bộ số tiền đã hút về qua kênh tín phiếu, đưa lượng lưu hành về mức 0.

Trước đó, NHNN mở lại kênh hút tiền qua tín phiếu vào hôm 21/9, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng duy trì ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Động thái phát hành tín phiếu của NHNN được cho là nhằm điều chỉnh thanh khoản trong hệ thống trong ngắn hạn, và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND, giúp làm giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND, qua đó gián tiếp hỗ trợ tỷ giá.

Sau 35 phiên phát hành liên tiếp với tổng quy mô 360.345 tỷ đồng, NHNN đã dừng hoạt động chào bán tín phiếu từ ngày 9/11 và bơm trả lượng lớn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng khi các lô tín phiếu cũ lần lượt đáo hạn.

Lượng lớn tín phiếu đáo hạn đã góp phần hỗ trợ đà giảm của lãi suất liên ngân hàng trong những tuần qua. "Việc NHNN ngừng phát hành tín phiếu diễn ra trong bối cảnh áp lực tỷ giá USD/VND đã giảm bớt kể từ đầu tháng 11. Kết quả, lượng lớn thanh khoản đã quay trở lại hệ thống đã đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong các phiên vừa qua", Chứng khoán MBS cho hay.

Thị trường chứng khoán nhiều khởi sắc

Thanh khoản thị trường đã phục hồi trở lại sau những lo ngại về tỷ giá và động thái phát hành tín phiếu của NNNH dần được gỡ bỏ. Theo VNDirect, trong tháng 11/ 2023, giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 17% so với tháng trước và tăng 63,6% so với cùng kỳ năm 2022 lên 19.852 tỷ đồng/phiên giao dịch. Trong đó, giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE: 17.205 tỷ đồng/phiên, tăng 19,3% so với tháng trước; trên sàn HNX: 2.062 tỷ đồng/phiên, tăng 9,8% so với tháng trước; UPCOM: 586 tỷ đồng, giảm 11,9% so với tháng trước.

Số liệu từ báo cáo của Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán VNDirect (VND Research), VN-Index chứng kiến đà phục hồi 5,9% kể từ đầu tháng 11/2023 nhờ những tín hiệu tích cực từ vĩ mô trong và ngoài nước. Kể từ đầu năm, VN-Index tính đến cuối tháng 11/2023 tăng 8%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành những dấu hiệu tạo đáy trong tháng 11/2023 và hướng tới quá trình phục hồi, tạo đà tăng trong năm 2024 với kỳ vọng có thể lên tới ngưỡng 1.400-1.500 điểm. Theo đó, hiệu suất từ đầu năm của VN-Index nhỉnh hơn so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á nhưng thấp hơn so với Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật bản.

HNX-Index và UPCOM-Index cũng lần lượt tăng 8,5% và 4,4% so với đầu tháng. Tính từ đầu năm, chỉ số HNX-Index tăng 9%, trong khi UPCOM- Index chứng kiến hiệu suất ấn tượng 17,9% kể từ đầu năm.

Cổ phiếu ngành bán lẻ phục hồi

Thời điểm mua sắm cuối năm, tác động của các chính sách cùng chiến lược kích cầu được kỳ vọng tạo sóng cho nhóm ngành bán lẻ hồi phục.

Theo chứng khoán VNDirect đánh giá, thời điểm ảm đạm đã qua trong nửa đầu năm nay, đang hướng tới giai đoạn phục hồi của ngành này. Sau khi chạm đáy từ giai đoạn tiêu thụ yếu, VNDirect cho rằng các công ty phân phối và bán lẻ điện tử tiêu dùng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh nhất kể từ quý IV trở đi nhờ triển vọng phục hồi vẫn tương đối lạc quan. Lạm phát ổn định và mặt bằng lãi suất thấp đủ lâu có thể sẽ kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vào mùa cao điểm cuối năm.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 7, JP Morgan cũng cho rằng thị trường tiêu dùng khó khăn nửa đầu năm nay là cơ hội mua tốt cho tăng trưởng hấp dẫn trong nhiều năm tới của cổ phiếu Masan (MSN) – công ty hàng đầu trong ngành tiêu dùng bán lẻ Việt Nam. JP Morgan đưa giá mục tiêu tháng 12/2024 cho cổ phiếu MSN là 102.000 đồng. P/E mục tiêu cho năm 2024 là 34 lần và EV/EBITDA là 12 lần.

Tập đoàn này vừa qua cũng đón nhận thêm thông tin tích cực khi Bain Capital, quỹ đầu quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới đã gia tăng khoản đầu tư vốn cổ phần vào Masan Group lên 250 triệu USD, mỗi cổ phần trị giá 85.000 đồng. Cổ phiếu MSN nói riêng và ngành bán lẻ nói chung đã chứng kiến sự gia tăng cả về điểm số và khối lượng thanh khoản trong tuần qua với 4/5 phiên đóng cửa ở sắc xanh, sự chú ý từ các nhà đầu tư.

Xu hướng đi lên ở các nhóm ngành này được hỗ trợ đà phục hồi về điểm số và thanh khoản của thị trường, chính sách nới lỏng tiền tệ được duy trì và kỳ vọng vào câu chuyện nâng hạng thị trường trước năm 2025.