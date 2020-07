Công an Đồng Nai mở 182 tài khoản Zalo nhận tin tố giác tội phạm, phản ánh

Công an tỉnh Đồng Nai và Zalo đã chính thức ký kết triển khai ứng dụng Zalo vào công tác cải cách hành chính và an ninh trật tự. Từ nay, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể tố giác tội phạm, phản ánh, tiếp nhận thông tin đến lực lượng công an qua Zalo.

Bên cạnh việc nhắn tin để tố giác tội phạm, an ninh trật tự, tài khoản Zalo do Công an tỉnh Đồng Nai quản lý được tích hợp chatbot trả lời tự động về thủ tục hành chính. Chatbot này sẽ cung cấp thông tin thành phần hồ sơ, mẫu đơn, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an, như: đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp Căn cước công dân,…

Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại diện Dự án Zalo 4.0 ký kết hợp tác.

“Thông qua việc ứng dụng Zalo trong công tác, Công an tỉnh hy vọng sẽ tăng sự tương tác với người dân, mang lại hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tăng cường công khai, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới” - Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.



Thời gian tới, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ thực hiện tuyên truyền để nhân dân sử dụng, tăng sự tương tác giữa công an tỉnh và người dân. Đồng thời, sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại hạn chế, nguyên nhân để các cơ quan nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng trong thực tiễn.

Hiện tại, tất cả tài khoản Zalo Công an các cấp trong tỉnh Đồng Nai đều hoạt động ổn định. Số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh, huyện, xã đã được bổ sung vào chức năng tra cứu trên Zalo để người dân tiện liên lạc. Quản trị viên là công an tại trụ sở đã sẵn sàng để trả lời thắc mắc của người dân khi chat với tài khoản Zalo Công an.