CLB Bóng bàn CAND – T&T nhận thưởng kỷ lục sau thành tích xuất sắc ở các giải quốc gia

Sự kiện được tổ chức với sự tham dự của Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND và ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban chiến lược Tập đoàn T&T Group.

CLB bóng bàn CAND – T&T được thành lập sau khi Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên Bóng bàn tham gia thi đấu cho lực lượng CAND hôm 23/5 vừa qua.

Ngay sau đó, CLB bóng bàn CAND – T&T tham dự Giải bóng bàn VĐQG 2024 tại Nha Trang. Đặt mục tiêu phù hợp và vừa sức là giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, nhưng thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường với chiến thuật hợp lý, quyết tâm cao độ, đã phát huy tối đa khả năng, tận dụng tốt nhất mọi cơ hội để đoạt tới 2 HCV, 3 HCB, vượt xa chỉ tiêu đặt ra.

Mới đây nhất, tại giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2024 diễn ra tại Đà Nẵng, CLB bóng bàn CAND – T&T đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. Trước khi bước vào giải, CLB bóng bàn CAND – T&T chỉ đặt mục tiêu giành 8 HCV. Có nghĩa thành tích đạt được nhiều hơn tới 5 HCV.

CLB bóng bàn CAND – T&T nhận thưởng kỷ lục sau thành tích xuất sắc tại giải quốc gia 2024.

Đáng chú ý, CLB bóng bàn CAND- T&T đã chứng tỏ sự áp đảo ở mức vượt trội ở các nội dung đôi, đồng đội nam – nữ, những nội dung thể hiện rõ nhất cho sức mạnh, nền tảng, chiều sâu lực lượng của một đội bóng. Về mặt cá nhân, hai tài năng trẻ đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc cũng đã rực sáng, chứng tỏ được vị thế, sức vươn của hai tay vợt hàng đầu đang là ĐKVĐ SEA Games.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, cũng như ghi nhận những cống hiến của HLV Vũ Mạnh Cường cùng các học trò xuất sắc như Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức…, Tập đoàn T&T đã tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia năm 2024 của CLB bóng bàn CAND – T&T.

Theo đó, các HLV, VĐV CLB bóng bàn CAND – T&T được nhận thưởng với tổng số tiền lên tới gần 1,5 tỷ đồng, mức thưởng kỷ lục ở làng bóng bàn Việt Nam. Trước đó, cũng chính T&T Group trao thưởng 1,15 tỉ đồng cho thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên bóng bàn Việt Nam đã giành được tại SEA Games 32, trong đó có tấm HCV lịch sử của Đinh Anh Hoàng – Trần Mai Ngọc.

Ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group phát biểu trong lễ vinh danh.

"Sau khi tập đoàn và Hiệp hội Thể thao CAND triển khai hợp tác, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo đôi bên, câu lạc bộ CAND-T&T đã đạt được những thành tích ấn tượng trong năm 2024. Đây là sự khởi đầu để huấn luyện viên và vận động viên đội bóng tiếp tục nỗ lực, cống hiến trong thời gian tới, đồng thời sự hợp tác của đôi bên đạt nhiều thành quả hơn nữa", ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T - cho biết.

Những thành tích ấn tượng mà CLB bóng bàn CAND – T&T gặt hái được đã chứng tỏ quyết định hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân với T&T Group hoàn toàn chính xác, hiệu quả ở thời điểm hiện tại và theo đúng xu hướng của tương lai, cả trong nước và quốc tế. Những thành tích mà bóng bàn CAND – T&T gặt hái được vừa qua chính là cột mốc quan trọng đầu tiên, mang tính bước ngoặt cho một mô hình xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa đặc biệt.

Bóng bàn CAND khi bước vào thời kỳ mới cũng vấp phải những khó khăn nhất định về cơ chế chính sách, kinh phí, huy động nguồn lực từ xã hội. Và sự nhập cuộc, đồng hành của T&T Group đã gần như ngay lập tức mang tới sự thay đổi căn bản, phần nào đó tạo ra sự đột phá, mà trước hết là một lực lượng hùng hậu cùng hệ thống bài bản gồm những HLV giỏi cùng VĐV các tuyến, các tuyến, các lứa tuổi với chất lượng hàng đầu cả nước đã được khẳng định qua nhiều năm.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Chánh Văn phòng Hiệp hội thể thao CAND.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Chánh Văn phòng Hiệp hội thể thao CAND - phát biểu: "Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang có chuyển lời chúc mừng đến thành công và thành tích mà đội bóng bàn đã đạt được ở 2 giải đấu vừa qua. Tới đây, với sự quan tâm của lãnh đạo, chúng tôi hi vọng thể thao CAND-T&T vươn tầm hơn nữa, khẳng định màu cờ sắc áo của đội bóng".

Với sự xuất hiện và lập tức gặt hái thành công lớn ở các giải vô địch quốc gia 2024, đội bóng CAND- T&T đã có một “bệ phóng” hoàn hảo cho một cuộc tăng tốc chinh phục những đỉnh cao nhất của bóng bàn Việt Nam, cũng như từng bước vươn ra khu vực, châu lục và thế giới.