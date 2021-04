Chủ tàu chắn kênh Suez chưa bị đòi bồi thường

Shoei Kisen Kaisha, công ty sở hữu Ever Given, chưa nhận khiếu nại hoặc đơn kiện đòi bồi thường nào vì những thiệt hại do tàu kẹt trên kênh Suez.