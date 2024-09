Cảnh sát nhập cuộc sau vụ một phụ nữ Mỹ sử dụng "khoang an tử" Sacro ở Thuỵ Sĩ

Ngày 24/9, cảnh sát bang Schaffhausen, Thụy Sĩ cho biết họ đã bắt giữ một số nhân viên kinh doanh và vận hành liên quan đến “khoang an tử” – thiết bị tự sát tự phục vụ có tên “Sacro”. Chính quyền đã bắt giữ những người có liên quan vì nghi ngờ hỗ trợ tự tử và các tội danh khác và bắt đầu điều tra.

Văn phòng công tố địa phương đã mở cuộc điều tra các trường hợp nghi ngờ kích động, hỗ trợ và tiếp tay cho việc tự sát. Một phát ngôn viên cho biết văn phòng công tố cũng đang điều tra xem liệu những người này có phạm tội hình sự nào khác hay không.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết Sacro đã được kích hoạt tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng ở bang Schaffhausen vào chiều 23/9 mà không có sự chấp thuận của nhà chức trách. Một phụ nữ Mỹ 64 tuổi đã qua đời do sử dụng "khoang an tử" này. Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ những người có liên quan.

Theo tuyên bố trước đây của nhà sản xuất, "khoang an tử" hình viên nang có thể chứa một người ở tư thế nằm. Sau khi đóng cửa lại, người dùng nhấn nút và thiết bị sẽ giải phóng khí nitơ. Chưa đầy 30 giây, nồng độ oxy trong không khí giảm từ 21% xuống 0,05%. Khi nồng độ nitơ trong không khí tăng lên nhanh chóng, người dùng sẽ chết do thiếu oxy. Thiết bị trợ tử này lần đầu tiên được trình làng vào năm 2019.

Khoang giúp tự tử Sacro ra mắt năm 2019 (Ảnh: Sohu).



Nhà phát triển, bác sĩ người Australia Philip Nitsch, đã từ Đức theo dõi và chứng kiến ​​cái chết của người phụ nữ Mỹ 64 tuổi qua liên kết video, theo dõi chỉ số đo oxy và nhịp tim qua thiết bị mà người phụ nữ mang trên người. Ông nói bà ta bất tỉnh trong vòng hai phút và chết năm phút sau đó. "Chúng tôi thấy các cơ trên cánh tay của bà ấy co giật, nhưng có lẽ lúc đó bà ấy đã bất tỉnh. Tình hình trông giống hệt như những gì chúng tôi mong đợi", ông nói.

Người phụ nữ Mỹ chết trong “khoang an tử” được cho là đã mắc một "căn bệnh rất nặng với những cơn đau dữ dội", được dự báo ​​sẽ chết "trong vòng ít nhất hai năm". Bà Stewart, luật sư của người phụ nữ, chính là vợ của nhà phát triển Nitschke và là giám đốc của tổ chức trợ tử phi lợi nhuận có tên "The Last Resort" (Sự lựa chọn cuối cùng). Bà Stewart nói rằng người phụ nữ muốn tự tử đã được bác sĩ tâm thần khám trước và bác sĩ cho rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần. Trước khi bước vào "khoang an tử", bà ấy đã để lại lời khẳng định rằng có nguyện vọng muốn chết nhẹ nhàng và được sự đồng tình của cả hai người con trai.

Có thông tin nói người đầu tiên được chọn sử dụng khoang an tử này ban đầu là một phụ nữ Mỹ khác tên Jennifer McLaughlin, 55 tuổi. Vào tháng 7 năm nay, bà đã đến Thụy Sĩ. Vào ngày 17/7, tổ chức "The Last Resort" thông báo rằng người sử dụng thiết bị trợ tử đầu tiên dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong năm nay. Nhưng McLaughlin tuyên bố trong một bức thư rằng nhân viên của tổ chức "The Last Resort" đã bóc lột bà, cưỡng bức bà phải tiêu tiền và nói rằng bà "sẽ không cần đến tiền sau khi chết".

Tổ chức "The Last Resort" sau đó cho biết McLaughlin được thông báo bà không thể sử dụng thiết bị này do “có vấn đề sức khỏe tâm thần”.

Trước đó, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ tử vong "The Last Resort" đã cung cấp tập sách Hỏi đáp cho các phóng viên của Red Star News và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào mà các công tố viên có thể muốn tiến hành và sẵn sàng đối phó với các rủi ro pháp lý sau lần thiết bị được sử dụng đầu tiên.

Các luật sư của "The Last Resort" cho rằng sẽ không có ai bị tống vào tù khi thiết bị trợ tử tự phục vụ Sarco được sử dụng. Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên bố rằng họ không tính phí người sử dụng Sacro nhưng người dùng phải tự chịu chi phí hỏa táng và tang lễ, chi phí nitơ lỏng tổng cộng18 franc Thụy Sĩ (khoảng 16 USD).

Theo Sohu