Cấm các cơ quan chính phủ sử dụng máy tính có chip Intel và AMD, Trung Quốc bắt đầu phản pháo

Theo tờ Financial Times, ngày 24/3, chính phủ Trung Quốc ban hành văn bản hướng dẫn mua sản phẩm máy tính cá nhân và máy chủ, trong đó chỉ ra rằng các chip Intel và AMD của Mỹ sẽ không thể có mặt trong các máy tính và máy chủ của các cơ quan chính quyền. Đồng thời, Bắc Kinh cũng tìm cách hạn chế mua hệ điều hành Windows do hãng phần mềm Microsoft cung cấp và phần mềm do nước ngoài sản xuất.

“Điều này là do Bắc Kinh thiên về lựa chọn sử dụng các phần cứng và phần mềm do Trung Quốc sản xuất”, Financial Times nhận định. Nếu thực thi triệt để những chỉ dẫn này, không chỉ các dự án lớn, mà các công ty nước ngoài cũng có thể mất đi thị trường khả quan, đặc biệt là các sản phẩm của Intel và AMD.

Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp & Công nghệ thông tin Trung Quốc năm ngoái đã ban hành “Yêu cầu tiêu chuẩn mua sắm máy tính để bàn (PC) của chính phủ (bản 2023)”. Văn bản này đã được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Trung Quốc vào ngày 26/12/2023.

Theo thông tri liên quan, các cơ quan chính đảng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng ủy và chính phủ cấp xã, thị trấn trở lên và các đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo rằng khi mua các máy tính bàn, CPU và hệ thống điều hành phải được chứng nhận là "an toàn và đáng tin cậy".

Cùng ngày khi thông báo này được công bố, Trung tâm đánh giá an toàn công nghệ thuộc cơ quan kiểm định quốc gia của Trung Quốc đã công bố kết quả của một "cuộc kiểm tra an ninh". Bộ xử lý trung tâm (CPU), hệ điều hành và ổ cứng đều do các công ty Trung Quốc sản xuất.

Tất cả 18 bộ xử lý trung tâm (CPU) đã được phê duyệt là “an toàn và bảo mật”, đều là sản phẩm của HiSilicon và Phytium thuộc Tập đoàn Huawei. Cả hai công ty này đều nằm trong danh sách đen xuất khẩu bị Mỹ trừng phạt.

Financial Times dẫn lời hai người cung cấp thông tin đề nghị giấu tên, cho hay Ủy ban quản lý giám sát tài sản công hữu của Quốc Vụ viện cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước hoàn thành chuyển nhượng công nghệ do các công ty trong nước chế tạo trước năm 2027.

Các nguồn cho hay, việc thay thế hệ thống công nghệ thông tin nước ngoài bằng sản phẩm trong nước đã được thực hiện thường xuyên kể từ khi dự án quốc gia được khởi động vào năm ngoái. Tuy nhiên một số công nghệ nước ngoài vẫn được phép giữ lại.

Một quan chức chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý việc thay thế hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) cho biết, đây là những văn bản đầu tiên hướng dẫn cả nước áp dụng, thúc đẩy đổi mới, với các quy định chi tiết, rõ ràng.

Kể từ nhiều tháng trước, cơ quan tài chính của cấp tỉnh và thành phố Trung Quốc đã ban hành hàng chục hướng dẫn mới, với hy vọng đảm bảo tuân thủ quy định mua hàng. Hai quan chức chịu trách nhiệm mua sắm vật tư nói với phóng viên Financial Times rằng vẫn còn dư địa để mua CPU của nước ngoài và phần mềm Windows cho máy tính.

Microsoft và Intel đã từ chối bình luận khi được yêu cầu, trong khi AMD vẫn chưa trả lời. Trung tâm Kiểm tra An toàn Thông tin, Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Năm 2023, mặc dù doanh thu sụt giảm, nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Intel với thị phần chiếm 27,4% trên tổng số doanh thu 54 tỉ USD cả năm. Trong khi đó, thị phần của AMD tại Trung Quốc là 15% trên tổng doanh thu 23 tỉ USD. Microsoft không công bố tình hình tiêu thụ ở Trung Quốc, tuy nhiên Tổng giám đốc Brad Smith năm ngoái đã báo cáo trước Quốc hội, thị trường Trung Quốc chiếm 1,5% doanh thu của công ty.

Các chuyên gia Phòng Phân tích Chứng khoán và Thương mại tỉnh Chiết Giang dự tính, giai đoạn 2023-2027 Trung Quốc sẽ đầu tư 660 tỉ NDT (khoảng 91 tỉ USD) cho việc thay thế hạ tầng CNTT của các cơ quan đảng, chính quyền và 8 bộ, ngành lớn.

Mỹ luôn nỗ lực nhằm tăng cường sản xuất sản phẩm bán dẫn trong nước để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan, “Luật về khoa học và chip năm 2022'' được cả hai đảng ủng hộ nhằm thực hiện mục tiêu này. Các điều khoản của đạo luật bao gồm hỗ trợ tài chính cho sản xuất trong nước, ví dụ trợ cấp cho việc sản xuất chip tiên tiến.

Mấy hôm trước, Tổng thống Joe Biden đã chúc mừng việc đạt được thỏa thuận, chính phủ cung cấp trực tiếp cho Intel 8,5 tỉ USD đầu tư trực tiếp và 11 tỉ USD cho vay để dùng cho việc xây dựng các Nhà máy chip tại các địa phương trên cả nước. Ông Joe Biden nói đó là một cách để “mang tương lai về với nước Mỹ”.

