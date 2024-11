Brendan Carr, người được ông Trump chọn làm Chủ tịch FCC, tuyên bố phá vỡ "liên minh kiểm duyệt"

Brendan Carr, người vừa được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), đã tuyên bố: "Chúng ta cần phải phá vỡ liên minh kiểm duyệt và khôi phục quyền tự do ngôn luận cho người dân Mỹ".

Tiếng nói phản đối sự kiểm duyệt

Những phát biểu của ông Carr, người đã viết một chương về FCC trong “Dự án 2025” – kế hoạch lấp đầy nhân sự có xu hướng bảo thủ trung thành trong chính quyền Mỹ – cho thấy rằng chính quyền của ông Donald Trump sẽ không tiếp tục con đường của các Chủ tịch FCC trước đây.

Các đời Chủ tịch FCC, dù là từ đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, đều tập trung vào việc thúc đẩy mạng băng thông rộng và các chính sách về tần số vô tuyến. Tuy nhiên, ông Carr không đề cập đến các vấn đề này trong tuyên bố của mình vào tối hôm 17/11.

Thay vào đó, ông lên án các công ty công nghệ vì hành vi "kiểm duyệt," cam kết sẽ truy cứu trách nhiệm các đài truyền hình và đài phát thanh, đồng thời hứa sẽ chấm dứt các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập mà FCC đang theo đuổi.

Ông Carr rõ ràng đang đi theo hướng mà Tổng thống đắc cử Trump đã vạch ra trong chiến dịch của mình, và đã trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Ông Trump từng bổ nhiệm ông Carr vào FCC vào năm 2017, và hiện ông là thành viên cấp cao nhất của đảng Cộng hòa tại cơ quan này. Do đó, người ta dự đoán nhân vật này sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch FCC.

Ông Carr cũng có mối quan hệ gần gũi với Elon Musk, được thể hiện qua việc họ tương tác trên mạng xã hội X. Cả hai đều phản đối các quy định kiểm duyệt nội dung trực tuyến – một vấn đề lớn trong chính trị bảo thủ. Ông Trump gọi ông Carr là "chiến binh bảo vệ tự do ngôn luận" trong thông báo bổ nhiệm.

Sự chỉ trích đối với việc kiểm duyệt của các nền tảng công nghệ đã gia tăng trong những năm gần đây, khi các quyết định kiểm soát nội dung của Facebook và Twitter khiến nhiều người cảm thấy bị đàn áp.

Các nhà điều hành những nền tảng này giải thích rằng họ chỉ đang làm nhiệm vụ giảm thiểu thông tin sai lệch, như các thuyết âm mưu về bầu cử và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dùng cáo buộc rằng các nền tảng này đang chặn đứng quan điểm của họ – điều này đã dẫn đến việc Musk mua lại Twitter và biến nó thành X.

Ông Carr đã thể hiện quan điểm này trong một lá thư gửi đến các Giám đốc điều hành của Meta, Alphabet, Microsoft và Apple, trong đó ông cảnh báo rằng chính quyền Trump và Quốc hội sẽ có hành động mạnh mẽ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân Mỹ, bao gồm điều tra các công ty công nghệ này và các tổ chức, nhóm bên ngoài can thiệp vào quyền tự do này.

Lá thư này chỉ trích NewsGuard – một công ty chuyên đánh giá độ tin cậy của các trang tin tức. NewsGuard cho rằng ông Carr đã đưa ra thông tin sai lệch về họ, "trích dẫn các nguồn không đáng tin cậy".

Những cuộc đụng độ như vậy chắc chắn sẽ tiếp tục nếu ông Carr trở thành Chủ tịch FCC, nhưng có thể sẽ diễn ra chủ yếu bằng lời nói hơn là hành động. FCC không có thẩm quyền lớn đối với các nền tảng công nghệ như Google, và có thể cần hành động từ Quốc hội để thay đổi điều này.

Brendan Carr đề xuất kiểm soát nhóm Big Tech (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch kiểm soát Big Tech và hơn thế nữa

Trong chương viết về FCC trong “Dự án 2025”, ông Carr đề xuất các hành động mà FCC cần thực hiện dưới chính quyền Trump. Ông cho rằng cơ quan này cần tập trung vào "kiểm soát nhóm Big Tech, thúc đẩy an ninh quốc gia, giải thoát cho nền kinh tế và đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quản trị FCC".

Ông Carr cũng nhấn mạnh rằng TikTok, nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc, "gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ" và cần phải bị cấm. Mối quan tâm của Carr về TikTok phù hợp với các quan điểm của ông Trump, mặc dù ông Trump đã thay đổi quan điểm về ứng dụng này đầu năm nay.

Ông Carr cũng ủng hộ việc hủy bỏ các quy định về trung lập mạng và kêu gọi xóa bỏ Điều 230 trong Đạo luật Liêm chính về Truyền thông, điều luật bảo vệ các nền tảng công nghệ khỏi trách nhiệm đối với nội dung người dùng đăng tải.

"Quốc hội cần thực hiện điều này để đảm bảo các công ty Internet không còn quyền tự do vô hạn để kiểm duyệt các phát biểu được bảo vệ trong khi vẫn được bảo vệ theo Điều 230", ông Carr viết trong Dự án 2025.

FCC có quyền cấp giấy phép cho các đài truyền hình và đài phát thanh. Trong chiến dịch tái tranh cử, ông Trump đã kêu gọi thu hồi giấy phép của các đài truyền hình không ủng hộ ông, và từng tuyên bố rằng một số giấy phép cần phải bị thu hồi – dù không hiểu rõ quy trình cấp phép.

FCC cấp giấy phép cho các đài truyền hình và phát thanh hoạt động trong vòng 8 năm, và chưa từng từ chối gia hạn giấy phép trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, ông Carr đã thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, cho rằng FCC sẽ nghiêm túc xem xét các khiếu nại từ ông Trump. Ông cũng tuyên bố rằng các đài truyền hình và phát thanh cần phải phát sóng vì lợi ích cộng đồng và thực hiện nghĩa vụ này theo quy định của pháp luật. Khi là Chủ tịch, ông sẽ đảm bảo việc thực thi nghĩa vụ này.

Nhóm cải cách truyền thông Free Press, đã chỉ trích ông, cho rằng "Carr không quan tâm đến lợi ích cộng đồng; ông chỉ thực hiện các ý đồ của ông Trump và Musk".

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Carr nhận được sự ủng hộ từ một số người khác. Gigi Sohn, một luật sư từng làm việc cho FCC dưới thời Chủ tịch Tom Wheeler, nhận xét trên X rằng: “Chúng tôi có thể không đồng ý về nhiều thứ (hoặc hầu hết mọi thứ!), nhưng ông ấy là một người có chuyên môn cao và là một người tốt”.

Điều quan trọng là Carr đã đáp ứng được kỳ vọng của ông Trump, khi ông tiếp nối các quan điểm về tự do ngôn luận mà ông Trump đã thể hiện trong suốt chiến dịch của mình.

Chủ tịch FCC trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Ajit Pai, có những ưu tiên khác biệt, với các thành tựu như "thu hẹp khoảng cách số" và "thúc đẩy vị thế lãnh đạo của Mỹ trong 5G". Trong khi đó, Chủ tịch FCC hiện tại, Jessica Rosenworcel, thuộc đảng Dân chủ, đã tập trung vào các vấn đề như "khoảng cách học tập", tức là các học sinh không thể tiếp cận internet.