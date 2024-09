Giải pháp này được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống bưu cục BEST Express tại 63 tỉnh thành trên cả nước, trở thành một trong những phương thức thanh toán không tiền mặt cho các đơn hàng thu hộ (COD – Cash on Delivery).

Mỗi đơn hàng COD sẽ được tạo mã QR riêng, thông báo đúng số tiền khách hàng cần trả. Khoản thu sẽ được ghi nhận tự động và chuyển trực tiếp về hệ thống tài chính của BEST Express, giúp hệ thống đối soát của doanh nghiệp cập nhật và tra soát dữ liệu thanh toán chính xác theo thời gian thực.

Ông Eric Liang – Phó Tổng Giám đốc BEST Global, Tổng Giám đốc BEST Express Việt Nam và bà Lê Lan Chi – Tổng Giám đốc Zalopay tại lễ ký kết hợp tác chiến lược

Hiện nay, COD vẫn là hình thức thanh toán rất phổ biến tại Việt Nam, yêu cầu các công ty logistics phải xử lý thủ công quá trình thu tiền, thống kê và theo dõi, dẫn đến việc quản lý phân mảnh và tốn nhiều nhân lực, chi phí. Trong bối cảnh đó, thanh toán qua mã QR Đa Năng là giải pháp hiệu quả, vừa giải quyết sự e ngại của người dùng khi phải trả tiền trước khi nhận hàng, vừa mang đến sự tiện lợi, an toàn, nhanh gọn cho người bán cũng như tài xế.

Chia sẻ về việc hợp tác cùng Zalopay, ông Eric Liang – Phó Tổng Giám đốc BEST Global, Tổng Giám đốc BEST Express Việt Nam cho biết: “Có thể nói, việc hợp tác của BEST Express và Zalopay là dự án trọng điểm năm 2024 và cũng là một cột mốc quan trọng. BEST Express luôn lấy công nghệ làm nền tảng hoạt động, thị trường Việt Nam lại đang ở trong thời kì số hóa, nên việc hợp tác giữa BEST Express và Zalopay có thể thúc đẩy sự gia tăng của hình thức thanh toán không tiền mặt trong ngành thương mại điện tử Việt Nam và sự phát triển của ngành logistic nói chung.”

“Zalopay đánh giá cao sứ mệnh mà BEST Express đang theo đuổi và tự hào trở thành đối tác chiến lược của BEST Express Việt Nam. Chúng tôi hướng đến mục tiêu chuyển đổi phương thức ‘thanh toán khi nhận hàng’ quen thuộc thành ‘thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận hàng’. Điều này mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, đối tác và các bên liên quan của BEST Express, thông qua các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và các giải pháp tài chính tiên tiến khác trên ứng dụng Zalopay”, bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay nhấn mạnh.

Được thành lập vào năm 2007, tập đoàn BEST Inc. là nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng thông minh cùng dịch vụ logistics cho hơn 600 thương hiệu trên 8 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sau 5 năm hoạt động tại thị trường Việt, BEST Express Vietnam đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành với hệ thống 39 trung tâm phân loại trải dài trên cả nước và khả năng xử lý hơn 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Trong khi đó, Zalopay là nền tảng thanh toán luôn nằm trong top đầu thị trường với 14 triệu người dùng. Mã QR Đa Năng Zalopay hiện đang có hơn 12.000 chuỗi đối tác sử dụng, cho phép người dùng cá nhân sử dụng bất kỳ ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán.

Thông qua việc kết nối thanh toán với QR Đa Năng Zalopay, Zalopay hỗ trợ cung cấp cho các đối tác doanh nghiệp bộ sản phẩm và giải pháp giúp tối ưu chi phí vận hành, tăng doanh thu, và các công cụ Marketing nhằm hướng đến việc tăng cường trải nghiệm cho khách hàng.

Hợp tác giữa Zalopay và BEST Express vì vậy được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử và phát triển ngành logistics Việt Nam.

Để sử dụng mã QR Đa Năng Zalopay khi giao các đơn thu hộ, tài xế chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản như:

- Bước 1: Mở ứng dụng BEST Express và chọn đơn cần thanh toán;

- Bước 2: Chọn hình thức thanh toán bằng “QR Đa Năng Zalopay” và đưa mã cho người nhận hàng.

- Bước 3: Người nhận hàng có thể thoải mái sử dụng bất kỳ ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã QR Đa Năng Zalopay và thanh toán trong vài giây.