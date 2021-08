Angimex Food và hành trình nâng tầm gạo Việt

Đa dạng những giống gạo mới cho bữa cơm gia đình ngọt lành

Không cầu kỳ hay đắt tiền, những bữa cơm thơm thảo hương vị gạo mới chính là sợi dây kết nối mỗi gia đình Việt. Các giống gạo mới cao cấp với nhiều cải tiến được các bà nội trợ ưu tiên lựa chọn, bởi trong giai đoạn đầy biến động này, chăm chút cho bữa ăn gia đình là điều được chú trọng nhất.

Được giới thiệu gần đây nhất là dòng gạo Louis Japo – sự kết hợp giữa giống gạo Nhật cao cấp cùng với thổ nhưỡng màu mỡ của vùng nguyên liệu Đồng bằng Sông Cửu Long. Chính sự kết hợp hài hòa này đã cho ra đời những hạt gạo tròn đầy, nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng. Khi nấu Louis Japo, cơm rất dẻo và thơm. Khi để nguội vẫn giữ được độ dẻo tròn, căng bóng. Hương vị của gạo luôn rất tự nhiên, chất lượng luôn được đặt hàng đầu. Gạo Louis Japo rất tốt cho sức khỏe cả người lớn và trẻ nhỏ, cho bữa cơm gia đình thêm tròn vị yêu thương.

Không thể không kể đến dòng sản phẩm Louis Ruby được sản xuất từ loại gạo ngon nhiều khoáng chất bổ dưỡng cho sức khỏe của vùng đất Gò Công, Tiền Giang. Khi đến với Tiền Giang, hầu hết mọi người đều có thể nghe đến Gò Công là vùng nước lợ gần biển giàu điều kiện lý tưởng để tạo nên giống gạo ngon, bổ dưỡng. Đặc điểm nhận diện gạo Louis Ruby là hạt nhỏ có màu trắng sữa. Khi nấu thành cơm sẽ tạo nên độ dẻo vừa phải, ngọt và thơm, góp phần cho bữa cơm thêm tròn vị.

Ấn tượng nhất chính là dòng gạo Louis Sapphire được xưng tụng bằng những mỹ danh “Đệ nhất gạo Việt”, “Một trong những loại gạo ngon nhất thế giới”… Được gieo trồng trên mảnh đất Đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ, trù phú, Louis Sapphire được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt từ khâu gieo trồng, thăm ruộng, lấy mẫu, kiểm nghiệm đến thành phẩm. Gạo Louis Sapphire được nấu thành loại cơm "cực phẩm" với hạt cơm khô ráo, độ dẻo, thơm nhất định và vị ngọt thanh đến từ tinh bột gạo hảo hạng, khi để nguội cũng không bị khô cứng. Sở hữu các chứng nhận HACCP, ISO 22000:2018, HALAL, ATVSTP... gạo Louis Sapphire có thể tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường gạo Châu Âu và Mỹ.

Ba loại gạo trên đều là “anh em một nhà” của công ty Angimex Food - thành viên của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ,… với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo. Sau khi Angimex “về chung một nhà” với Louis Agro – doanh nghiệp vốn có tiền thân là Tập đoàn Louis Rice – một trong những đơn vị hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu gạo tại Việt Nam, Angimex Food có thêm nguồn lực để cung cấp thêm nhiều dòng sản phẩm mới cao cấp và bổ dưỡng đến tay người tiêu dùng.

Với trợ lực từ hệ sinh thái Louis, Angimex Food được kỳ vọng đạt sản lượng xuất khẩu vào top 5 của Việt Nam trong năm 2021. Đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh là nhà cung cấp nguyên liệu tốt nhất uy tín cho các doanh nghiệp, tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Angimex Food không ngừng phát triển các dòng sản phẩm mới, lan tỏa và trải khắp các kênh phân phối hàng hóa truyền thống đến cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini (kênh GT) cũng như kênh bán hàng hiện đại, tập trung tại các điểm siêu thị lớn hay các trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi với hình thức quản lý vận hành chuyên nghiệp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (kênh MT).

Định hướng phát triển bền vững cho tương lai xanh

Việc định hướng người nông dân sản xuất theo hướng phát triển bền vững, sử dụng giống lúa tốt, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật gieo trồng đúng chuẩn là ưu tiên hàng đầu của Angimex Food. Mục tiêu lâu dài công ty đặt ra chính là nâng cao chất lượng cũng như kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ. Với chất lượng sản phẩm xứng tầm quốc tế, đáp ứng được tiêu chuẩn của những thị trường khắt khe nhất, trung bình hàng năm Angimex Food xuất khẩu 100,000-150,000 tấn gạo đến 50 nước trên toàn thế giới. Các thị trường xuất khẩu chính là các nước có yêu cầu nghiêm ngặt: Châu Á có Singapore, Hồng Kông, Philipines, Malaysia, Indonesia, Bangladesh; châu Úc với các nước như Úc, New Zealand; thị trường châu Phi có các nước Mayotte, Gabon, Reunion; thị trường châu Âu có Ba Lan, Hà Lan; vùng Trung Đông đến các nước Thổ Nhĩ Kỳ, U.A.E, Saudi Arabia, Kuwait; và các nước khác như Canada… Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm Angimex xuất khẩu sang thị trường châu Âu đến 10,000 tấn gạo. Điều này chứng tỏ Angimex am hiểu và góp phần nâng tầm sản phẩm đạt tiêu chí kiểm soát dư lượng theo tiêu chuẩn EU.

Không chỉ vậy, dựa trên lợi thế về vùng nguyên liệu sẵn có là Đồng bằng sông Cửu Long – vùng nguyên liệu lúa nổi tiếng của Việt Nam, Angimex Food đã ký kết các hợp đồng bao tiêu sản xuất với nông dân An Giang và vùng lân cận. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đất trồng lúa hàng năm hơn 3.2 triệu hecta, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa cả nước và chiếm hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Có thể nói, chính mối quan hệ song phương khắng khít này đã tạo thành yếu tố thành công đầu tiên của Angimex Food, đảm bảo nguồn lúa đầu vào đạt chất lượng cao. Trung bình mỗi năm, Angimex Food phát triển 5,000 ha vùng nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung 35,000-40,000 tấn lúa đạt tiêu chuẩn mỗi năm, đặc biệt là cho thị trường trọng điểm tại châu Âu.

Để đáp ứng được đầu ra của vùng nguyên liệu khổng lồ đó, Angimex Food sở hữu 4 nhà máy công suất lớn với năng lực sấy 30 tấn/giờ, năng lực xay xát 2,200 tấn/ngày và kho chứa trên 200,000 tấn. Các nhà máy này đều được trang bị máy móc hiện đại và Phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn cao như: Máy dò kim loại, máy định lượng đếm bao tự động, máy ép đóng bao hút chân không, máy đo độ trắng, máy đo amylose, máy đo độ ẩm, dụng cụ phân tích độ tấm, máy bóc vỏ, xát trắng mini… Sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu, Angimex Food hoàn toàn tự tin có đủ khả năng mở rộng diện tích theo yêu cầu để đáp ứng sản lượng gạo cao hơn.

Có thể nói, những nỗ lực phát triển bền vững đó không chỉ được ghi nhận tại thị trường Việt Nam mà còn được các đối tác, tổ chức nông nghiệp uy tín trên thế giới ghi nhận. Trong suốt 45 năm hoạt động, nhờ nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn đến những tiêu chuẩn cao hơn, Angimex Food đã nhận được các chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và châu Mỹ như: Chứng nhận ISO 22000:2018 (do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành cho các doanh nghiệp đạt cam kết về an toàn thực phẩm); Chứng nhận HACCP (hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được công nhận trên toàn thế giới dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn trong quá trình sản xuất thực phẩm giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng); Chứng nhận HALAL (xác nhận rằng sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Luật Hồi giáo Shari’ah Islamiah và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất); Chứng nhận doanh nghiệp xuất nhập khẩu uy tín hàng đầu Việt Nam; Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao… Ngoài ra, Angimex Food còn là thành viên của các tổ chức uy tín như Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).