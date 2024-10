6 điều cần lưu ý để tránh bị lừa đảo tặng quà tri ân dịp lễ 20/10

Thời gian qua, lợi dụng thời điểm các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước, của các ngành, các địa phương,… và tới đây là Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức "tặng quà tri ân".

Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống siêu thị nổi tiếng để thông báo và gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, các đối tượng tiếp cận và hướng dẫn khách hàng thực hiện một số nhiệm vụ và chuyển một khoản tiền nhất định.

Thủ đoạn chung của các đối tượng này là thông báo cho nạn nhân qua tin nhắn, email, hoặc cuộc gọi đã trúng thưởng giải thưởng lớn dù không hề tham gia bất kỳ chương trình nào. Thêm vào đó, đối tượng sẽ lợi dụng tên tuổi của các tổ chức, công ty lớn để tạo lòng tin, như các nhãn hiệu điện thoại, xe hơi, hoặc các nhãn hàng nổi tiếng. Đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Ngoài ra, đối tượng còn yêu cầu bạn chuyển khoản một khoản tiền (phí vận chuyển, thuế) để nhận giải thưởng. Thậm chí, đối tượng còn thường tạo áp lực về thời gian, yêu cầu bạn phải hành động ngay lập tức nếu không sẽ mất phần thưởng.

Trước các mánh lừa đảo tinh vi hiện nay, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo:

1. Người dân nên thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí.

2. Chủ động tìm hiểu và kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng bằng cách liên hệ qua các trang thông tin chính thống.

3. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng lạ.

4. Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

5. Không truy cập vào các đường dẫn lạ.

6. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Dẫn thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, Trung tâm VNCERT/CC dẫn chứng về trường hợp bà C (sinh năm 1964, ở Tây Hồ, Hà Nội). Được biết, bà C thấy trên mạng xã hội Facebook quảng cáo nội dung "YODY Thời Trang Mọi Nhà" tặng quà 20/10 cho khách hàng. Đối tượng hướng dẫn bà thực hiện một số nhiệm vụ để có cơ hội nhận tiền và các phần quà.

Do nhẹ dạ, cả tin bà C đã chuyển cho đối tượng khoảng 50 triệu đồng để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối tượng lừa đảo tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để nhận được phần quà lớn hơn.

Chiều 24/9, bà C đến ngân hàng VPbank (251 Thụy Khuê) để chuyển thêm 40 triệu đồng. Sau khi được cán bộ Công an phường và nhân viên nhân hàng thuyết phục, phân tích về thủ đoạn lừa đảo, bà C đã dừng chuyển tiền cho các đối tượng.