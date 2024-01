12 điểm du lịch lý tưởng dành cho 12 con giáp trong năm 2024

Những địa điểm du lịch lý tưởng theo gợi ý của Booking.com trong năm nay là:

1. Tuổi Thìn: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Điểm đến lý tưởng: Sông Cầu (Phú Yên)

Những người tuổi Thìn sẽ bước vào năm tuổi của mình năm nay. Mặc dù sẽ có cả những thuận lợi và khó khăn, nhưng năm 2024 được dự báo sẽ mang lại cơ hội thăng tiến, may mắn và tài lộc cho người tuổi Thìn. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh và kiểm soát cái tôi của mình, họ sẽ có thể vượt qua được khó khăn trước mắt và đạt được thành công.

Với thông điệp đó, còn gì tuyệt hơn nếu người tuổi Thìn có thể kết nối lòng mình với thiên nhiên trù phú của Phú Yên - vốn nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, cùng với những cảnh quan còn đẹp nguyên sơ mà tạo hóa ban tặng.

Nằm ở phía bắc tỉnh Phú Yên, thị xã Sông Cầu được được biết đến với cảnh biển tuyệt đẹp. Bên cạnh đường bờ biển dài 80 km, thị xã Sông Cầu có bãi cát, đảo và vịnh biển đẹp nổi tiếng như Vịnh Xuân Đài hay bãi biển Vịnh Hòa tạo nên một không gian lý tưởng cho các hoạt động thư giãn và nghỉ ngơi.

Gợi ý nơi lưu trú: Năm nay, người tuổi Thìn nên tập trung chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động thể chất và thiền định. Và bên cạnh những điều đó, họ có thể đắm chìm hoàn toàn trong khung cảnh thiên nhiên tại Zannier Hotels Bai San Hô - thiên đường nghỉ dưỡng yên bình nằm tại Phú Yên, có spa kết hợp dịch vụ trị liệu Á-Âu, cánh đồng lúa xanh mướt nằm ngay khu trung tâm và bãi biển riêng chỉ cách đó vài bước chân.

2. Tuổi Mão: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Điểm đến lý tưởng: Phú Quốc

Những người tuổi Mão nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú. Do đó, trải nghiệm nghệ thuật phong phú, lãng mạn thường được đánh giá cao bởi con giáp này, và họ có thể tìm thấy điều đó ở Phú Quốc với những điểm đến, hoạt động tượng trưng cho tình yêu như Cầu Hôn (Kiss Bridge) hay chương trình trình diễn Nụ hôn giữa ngàn sao (Kiss The Star Show). Từ những công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải cho đến vẻ đẹp bình yên của những làng chài biển, và nhất là không thể thiếu bãi biển xanh cùng những rặng dừa, Phú Quốc là một gợi ý cho những tín đồ du lịch tuổi Mão.

Gợi ý nơi lưu trú: Rocks Beach Boutique nằm gần làng chài Hàm Ninh, cách xa trung tâm thành phố nên không gian rất yên tĩnh. “Ốc đảo xanh” với những căn phòng được thiết kế độc đáo, trải dài trên mặt biển thơ mộng và hài hoà cùng vẻ đẹp của núi rừng sẽ là nơi lưu trú lý tưởng cho người tuổi Mão.

3. Tuổi Dần: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Điểm đến lý tưởng: Ninh Thuận

Đối với những người tuổi Dần đang tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp với tính cách dũng cảm, tự tin và thích phiêu lưu của mình, Ninh Thuận là lựa chọn phù hợp với một loạt các hoạt động mạo hiểm hấp dẫn. Các chuyến trekking (đi bộ đường dài) khám phá và chinh phục đỉnh Núi Chúa ở độ cao 1039m, trải nghiệm dù lượn tại Phan Rang - Tháp Chàm hay đua xe địa hình trên bãi cát Mũi Dinh đưa người tuổi Dần “thả bay” hoàn toàn cá tính tự tin của mình.

Gợi ý nơi lưu trú: Hoan My Resort - Ninh Chu là biểu tượng của sự sang trọng,thanh lịch và là một resort hoàn hảo cho những người tuổi Dần. Khách sạn được bao quanh bởi thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng khi được xây dựng bên bờ biển Ninh Chữ yên bình và sở hữu hệ thống cây xanh, trảng cỏ được quy hoạch khoa học. Các chú Hổ có thể thả lỏng tinh thần tại spa trong resort sau một ngày dài phiêu lưu, hoặc tản bộ ngắm biển Ninh Chữ - một trong chín bãi biển đẹp nhất Việt Nam cách đó không xa.

4. Năm tuổi Sửu: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Điểm đến lý tưởng: Sapa

Sửu là một con giáp có tính cách chăm chỉ, đáng tin cậy, mạnh mẽ và quyết đoán, vậy nên những chuyến hiking (đi bộ đường dài) khá phù hợp cho người tuổi Sửu.

Sapa là một thị trấn nhỏ và yên tĩnh nằm ở tỉnh Lào Cai, được biết đến với núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang dài vô tận, thác nước ngoạn mục, hay những con đường mòn uốn lượn và các hoạt động ngoài trời. Nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn về văn hoá Sapa, Tour du lịch nửa ngày có hướng dẫn tại Bản Cát Cát sẽ đưa các tín đồ du lịch ghé thăm cũng như tìm hiểu về văn hoá, truyền thống được lưu giữ đời đời của người dân tộc H'mông tại Sapa, ngoài ra còn có thể ngắm nhìn và chụp ảnh thác nước Cát Cát tuyệt đẹp.

Gợi ý nơi lưu trú: Sapa Rosie House nằm trên sườn núi rợp bóng cây với tầm nhìn thẳng ra núi đồi Tây Bắc kì vĩ. Ngoài ra, khách sạn còn nằm cạnh chợ đêm Sapa, từ nơi này tín đồ du lịch có thể dễ dàng mua sắm những thức quà thơm ngon của Tây Bắc ở trong khu buôn bán sầm uất hàng đầu mà không cần phải di chuyển xa. Không gian phòng nghỉ ấm cúng, xinh xắn, được trang trí bởi những họa tiết truyền thống đầy màu sắc của cộng đồng người dân tộc bản địa, tạo nên một điểm nghỉ chân thư giãn cho du khách tuổi Sửu.

5. Tuổi Tý: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Điểm đến lý tưởng: Đà Nẵng

Không chỉ nổi tiếng là thành phố biển với những bãi biển thiên đường, mà Đà Nẵng còn là điểm đến hoàn hảo cho những người tuổi Tý vốn có tính cách sáng tạo và hoà đồng. Được khách du lịch đánh giá cao nhờ các hoạt động văn hoá, thể thao và ẩm thực phong phú, Đà Nẵng luôn nhộn nhịp từ đêm cho đến ngày, từ các chợ đêm đến các quán bar cocktail địa phương, tất cả mang đến những hoạt động giải trí phong phú. Ai yêu thích những nơi vắng người có thể khám phá các danh lam thắng cảnh qua tour tham quan Đà Nẵng buổi tối (kèm theo bữa tối và dịch vụ đưa đón ) hoặc tận hưởng các tiết mục nghệ thuật truyền thống và ngắm cảnh sông Hàn với tour Tàu rồng sông Hàn.

Gợi ý nơi lưu trú: Người tuổi Tý nhất định đánh giá cao kỳ nghỉ tại Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center - tọa lạc trên cung đường biển tuyệt đẹp, chạy thẳng từ thành phố Đà Nẵng đến phố cổ Hội An với tầm nhìn ra hướng vịnh biển. Đến với khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ tận hưởng niềm vui dưới cái nắng miền nhiệt đới của Đà Nẵng và làn nước trong xanh của bãi biển Non Nước, phù hợp cho những chuyến du lịch gia đình, đi chơi cùng bạn bè, đi công tác hay nghỉ dưỡng cá nhân.

6. Tuổi Hợi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Điểm đến lý tưởng: Nha Trang

Những người tuổi Hợi thường là những người dễ tính, vô tư và ưu tiên sự vui vẻ và vì vậy, Nha Trang là điểm đến hoàn hảo cho tuổi Hợi. Sở hữu những công viên nước hoành tráng, công trình kiến trúc Chăm Pa và ẩm thực về đêm đa dạng, tín đồ du lịch thuộc con giáp này hứa hẹn sẽ có những kỷ niệm vui vẻ và khó quên tại thành phố biển xinh đẹp này, như trở về tuổi thơ tại VinWonders Nha Trang Admission với hơn 30 trò chơi đa dạng, đủ thể loại từ trong nhà, ngoài trời đến dưới nước, hoặc trải nghiệm một buổi tắm bùn trong chuyến tham quan đến Đảo Hòn Tằm.

Gợi ý nơi lưu trú: Vinpearl Luxury Nha Trang sẽ là một nơi giành được cảm tình từ người tuổi Hợi và mang đến cho con giáp này một kỳ nghỉ vui vẻ nhờ sở hữu vị trí thuận lợi. Bên cạnh đó, họ có thể đến công viên chủ đề gần đó vào ban ngày, tái tạo năng lượng khi cách đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi hay bãi biển xanh mát, tận hưởng sự thư thái cùng với phương pháp trị liệu kết hợp các kỹ thuật mát-xa nổi tiếng như Hawaii Lomi Lomi hoặc Japanese Shiatsu, hay thư giãn với một hiệp chơi tại một trong ba sân golf hàng đầu ở Việt Nam (được đánh giá bởi Asian Golf Awards).

7. Tuổi Tuất: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Điểm đến lý tưởng: Đà Lạt

Vốn có tính cách thân thiện, trung thực và có trách nhiệm nên hiển nhiên, người tuổi Tuất sẽ đánh giá cao sự hiếu khách Đà Lạt. Lựa chọn Datanla High Rope Course and New Alpine Coaster để trải nghiệm cảm giác mạnh, cũng như rèn luyện sức chịu đựng và sức bền cả về mặt tâm lý lẫn thể chất, hay tham quan nông trại cún Puppy Farm để chơi với những chú chó quý hiếm và thân thiện đều là những hoạt động có khả năng “chữa lành” vô cùng.

Gợi ý nơi lưu trú: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa toả sáng với vẻ đẹp đặc trưng đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ đầy tinh tế, lãng mạng và cảm xúc, với các căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, như đưa du khách quay ngược thời gian trở lại Đà Lạt thời Đông Dương. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người tuổi Tuất đang tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng thân thiện trong thành phố. Cũng giống như bầu không khí thân thiện của Đà Lạt, khách sạn này đảm bảo tất cả du khách đều được trải nghiệm một kỳ nghỉ trọn vẹn và ấm áp.

8. Năm tuổi Dậu: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Điểm đến lý tưởng: Hội An

Tuổi Dậu là người có thực tế và có kỷ luật, do đó những người thuộc con giáp này thường sẽ thích thú với các hoạt động đa dạng và sẵn có tại Hội An. Thành phố lớn thứ hai của tỉnh Quảng Nam có những trải nghiệm học tập kỹ năng thú vị như lớp hướng dẫn làm lồng đèn và các lớp học nấu ăn thân thiện với môi trường, cũng là một nơi để các tín đồ du lịch “đi trốn” và tìm sự yên bình cùng các địa danh, đền thờ cổ kính. Có khí hậu dễ chịu, thành phố này là nơi lý tưởng cho người tuổi Dậu thư giãn và “sống chậm”, tận hưởng vẻ đẹp mê hoặc của những khu phố cổ như thể đã bị thời gian bỏ quên.

Gợi ý nơi lưu trú: Nằm dọc theo sông Hoài, Laluna Hoi An Riverside Hotel & Spa cuốn hút với lối thiết kế lấy ý tưởng từ đêm rằm Hội An lung linh huyền hảo. Đây là một điểm dừng chân dành để người tuổi Dậu dễ dàng khám phá những điểm đến hấp dẫn khác nằm trong phố cổ. Lang thang trên các con phố, họ sẽ có cơ hội hòa mình vào di sản văn hóa Hội An, dừng chân để thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm, các quán bar và mua sắm tại các cửa hàng thời trang địa phương.

9. Năm tuổi Thân: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Điểm đến lý tưởng: Hà Nội

Người tuổi Thân năng động, khéo léo, thích học hỏi về văn hóa và kỹ năng mới, nên không một thành phố nào phù hợp với con giáp này hơn Hà Nội. Phong phú về văn hóa và đa dạng về các hoạt động có thể tham gia, Hà Nội đúng thật là một thiên đường dành người tuổi Thân. Khám phá những địa điểm ăn uống mới, tìm hiểu các điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Hà Nội, đi bộ ngắm cảnh thành phố thưởng thức biểu diễn múa rối nước truyền thống, hay ghé thăm chợ truyền thống chuyên bán thực phẩm ở Hà Nội để mua nguyên liệu tươi sống và tìm hiểu cách nấu các món ăn truyền thống của thủ đô Việt Nam đều là những gợi ý không tệ.

Gợi ý nơi lưu trú: La Passion Hanoi Hotel & Spa toạ lạc tại trung tâm của Hà Nội và chỉ cách vài bước chân để đến khu phố cổ thủ đô nổi tiếng. Khách sạn sở hữu quán cà phê trên sân thượng mang lại tầm nhìn thoáng tuyệt đẹp ra thành phố và một nhà hàng ẩm thực Á-Âu đầy hấp dẫn. Với những địa điểm như Nhà hát Múa rối Nước Thăng Long, Ô Quan Chưởng và Nhà hát Lớn Hà Nội gần đó, những người tuổi Thân với tính cách hiếu kỳ sẽ có rất nhiều điều để học hỏi trong thời gian lưu trú tại đây.

10. Tuổi Mùi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Điểm đến lý tưởng: Tà Xùa

Những người tuổi Ngọ thường giàu trí tưởng tượng và dễ tính, vì thế, một chuyến cắm trại đến Tà Xùa có thể nạp lại năng lượng cho tâm trí sáng tạo của họ.

Là một xã núi cao được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ nhưng vẫn rất nên thơ, huyền ảo trong làn mây trắng phủ quanh, Tà Xùa là điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên Tây Bắc. Leo lên "sống lưng khủng long", chinh phục đỉnh núi phủ mây của Tà Xùa hoặc khám phá những khu vườn chè cổ thụ trăm tuổi là những trải nghiệm mà du khách nhất định phải thử khi đến đây.

Gợi ý nơi lưu trú: 1941M Homestay Tà Xùa kết hợp giữa thiên nhiên và sự tiện lợi. Nằm ngay tại làng Tà Xùa và trên "sống lưng khủng long" nổi tiếng, du khách sẽ có thể tận hưởng khoảnh khắc thức dậy giữa những đám mây trắng bồng bềnh, hay ngắm nhìn mặt trời dần lặn sau những dãy mây mù dường như vô tận.

11. Năm tuổi Ngọ: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Điểm đến lý tưởng: Thành phố Hồ Chí Minh

Với sở thích đi du lịch và luôn mang tinh thần độc lập, người tuổi Ngọ nhất định sẽ yêu thích cảm giác đầy tự do trong chuyến hành trình khám phá thành phố lớn thứ hai của Việt Nam cùng những khu vực lân cận. Là thành phố có nhiều địa danh giải trí đa dạng và nổi tiếng, du khách sẽ có đa dạng hoạt động để tham gia. Họb có thể thử cất tạm xe máy đi một ngày và leo lên xe buýt 2 tầng Hop-on Hop-off để khám phá các điểm tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ghé thăm địa đạo Củ Chi để tìm hiểu về lịch sử lâu đời và ý nghĩa của di tích đối với thành phố.

Gợi ý nơi lưu trú: Khách sạn mang phong cách sống sang trọng, Au Lac Charner Hotel, với Ưu đãi đầu năm 2024 sẽ là điểm dừng chân lý tưởng,tiết kiệm chi phí khi lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tìm kiếm những người bạn mới tại hồ bơi, sân thượng và quán bar-nhà hàng, đồng thời tận hưởng thiết kế hiện đại đan xen bởi các chi tiết mang tính di sản, hay tìm chút an nhiên trên sân tập yoga trước khi quay trở về với nhịp sống bận rộn.

12. Năm tuổi Tỵ: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Điểm đến lý tưởng: Mũi Né

Với bãi cát trắng trải dài tuyệt đẹp, Mũi Né là một “thiên đường biển” tuyệt vời dành cho những người tuổi Tỵ hướng nội, thích được thả lỏng, thư giãn tinh thần và trải nghiệm sự xa hoa của cuộc sống.

Có nhiều lựa chọn dành cho những du khách tuổi Tỵ sành điệu, từ những nơi tĩnh lặng như Hòn Rơm gần đó đến những bãi biển nức tiếng trong thành phố như Bãi Rạng - bãi biển đẹp nhất thành phố Phan Thiết - hay biển Cổ Thạch ở xã Bình Thạnh phù hợp cho bất kỳ con giáp nào mong muốn hòa mình vào không khí náo nhiệt. Nếu tìm kiếm một trải nghiệm nào đó thật thú vị, tham gia Tour Jeep ngắm Bình minh hoặc Hoàng hôn trên Đồi Cát Mũi Né để có dịp vi vu trên những đồi cát trắng nổi tiếng của Mũi Né và chiêm ngưỡng bình minh hay hoàng hôn rực rỡ, đầy chất thơ tại nơi này.

Gợi ý nơi lưu trú: Nằm ngay cạnh bãi biển Mũi Né, Bamboo Village Beach Resort & Spa là lựa chọn hoàn hảo cho những du khách tuổi Tỵ mong muốn có một kỳ nghỉ thư giãn bên bờ biển nhưng lại cũng chẳng rời xa những hoạt động hấp dẫn ở thành phố. Nằm giữa trung tâm và những bãi biển đẹp, du khách sẽ có rất nhiều lựa chọn. Chỉ cần lái xe một đoạn đường ngắn, họ sẽ đến được những địa điểm nổi tiếng như Đồi cát Mũi Né, Bàu Trắng, Làng chài Mũi Né và Suối Tiên.