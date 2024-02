VietTimes – Đây là một nội dung nhằm hướng dẫn người cao tuổi cách nhận biết và phòng vệ trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến dưới dạng video hài hước, lời thơ dí dỏm dễ nhớ do nghệ sĩ Xuân Bắc thể hiện.

Video hướng dẫn người cao tuổi cách nhận biết và phòng vệ trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến do Google phối hợp cùng Cục An toàn Thông tin (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) phát hành. Đây là nỗ lực tiếp theo giúp người lớn tuổi tại Việt Nam tự tin sử dụng Internet, tăng cường nhận thức về an toàn thông tin và phòng tránh lừa đảo.

Hiện đã có mặt trên kênh YouTube chính thức của Cục An toàn thông tin, video “An toàn lên mạng, An tâm vui sống cùng Google” đã giả lập 3 tình huống lừa đảo trực tuyến mà người lớn tuổi thường gặp phải và hướng dẫn cách xử lý đối với từng tình huống, bao gồm: Trang web giả mạo, ứng dụng không rõ nguồn gốc, kẻ gian chiếm tài khoản.

Nội dung video được nghệ sĩ Xuân Bắc thể hiện thông qua những lời thơ dí dỏm và dễ nhớ, nhấn mạnh thông điệp “Nâng cao cảnh giác - Cập nhật thường xuyên - An tâm vui sống”.