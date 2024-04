Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank đã trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn tỉnh Đồng Nai.

Dựa theo kết quả quay số may mắn công khai ngày ngày 21/3/2024, tại TP.HCM, HDBank đã trao thưởng cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài Cùng HDBank ”.

Nhiều khách hàng đến tham dự lễ quay số may mắn diễn ra ngày 21/3/2024, tại Tp.HCM

Diễn ra từ 4/1 đến hết tháng 4/3 với tổng giá trị giải thưởng hơn 10 tỷ đồng, chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài Cùng HDBank” là món quà đầu năm HDBank dành tặng riêng các khách hàng gửi tiền trên App HDBank và tại quầy.

Đây là chương trình đi tìm tỷ phú thường niên của HDBank vào dịp đầu năm mới. Chỉ cần gửi từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ một tháng, khách hàng sẽ được nhận mã số để tham gia quay số may mắn trúng thưởng vào cuối kỳ.

Khách hàng Dương Hoàng Dinh (phòng giao dịch Nhơn Trạch) vô cùng bất ngờ khi biết tin mình trở thành tỷ phú. Anh phấn khởi đến nhận Giải Đặc biệt là sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng tại phòng giao dịch HDBank.

Bên cạnh đó, Giải Nhất là Sổ tiết kiệm 300 triệu được trao cho khách hàng Trần Anh Vũ (TP.HCM) tại Trung tâm kinh doanh của HDBank. Ba Giải Nhì là các sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu/giải đã được trao tận tay các khách hàng Nguyễn Thị Thuỷ (Phòng giao dịch Tam Phước), khách hàng Nguyễn Quốc Thuỵ (Phòng giao dịch Tây Hồ - Chi nhánh Ba Đình) và khách hàng Trần Thị Ngọc Thoa (Chi nhánh TP.HCM)

5 Giải Ba là các sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng/giải là phần thưởng may mắn dành tặng cho khách hàng Nguyễn Thị Liên (Phòng giao dịch Hoàng Diệu), khách hàng Nguyễn Thị Việt Hồng (Phòng giao dịch Tây Đô – Chi nhánh Ba Đình), khách hàng Hà Thị Mai Phương (Chi nhánh Quảng Bình), khách hàng Trần Thị Nhung (Phòng giao dịch Nam Đô – Chi nhánh Hà Nội), khách hàng Lê Thị Hoa (Phòng giao dịch Bàu Bàng).

Ngoài ra, ngày 12/4 vừa qua, HDBank cũng tổ chức lễ quay số may mắn Đợt 2 của chương trình “Mở Tài Khoản HDBank - Rinh Ngay Vàng Ròng”. Theo thể lệ, trong thời gian 22/1 đến 31/3, khách hàng chỉ cần mở tài khoản HDBank và đăng ký dịch vụ eBanking, đồng thời với mỗi giao dịch thanh toán từ 200 nghìn đồng trên app HDBank hơp lệ khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn. Xuyên suốt chương trình có 2 đợt quay số may mắn trúng vàng. Đợt 1 đã diễn ra tại Hội sở của HDBank vào ngày 8/3 và đợt 2 vào ngày 12/4.

Tổng kết hai đợt quay số, 226 khách hàng đã trúng thưởng vàng và tiền mặt. Trong đó, 2 Giải Đặc Biệt là 1 lượng vàng SJC, 4 Giải nhất là 5 chỉ vàng/giải, 20 Giải nhì là 1 chỉ vàng/giải, 40 Giải ba là 1,999,999 đồng/ giải, 160 Giải khuyến khích là 686,800 đồng/ giải. Ngoài ra, hàng ngàn khách hàng cũng nhận về nhiều bao lì xì may mắn từ vòng quay online trên App HDBank trong thời gian diễn ra chương trình.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website http://hdbank.com.vn. Khách hàng có thể truy cập website https://hdbank.com.vn/ hoặc gọi 19006060 để được tư vấn về sản phẩm dịch vụ.