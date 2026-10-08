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T&T Group trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hưng Yên

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 6/10, T&T Group phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và chính quyền hai xã Tống Trân, Nam Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên) tổ chức trao 100 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, thuộc hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Các suất học bổng nằm trong khuôn khổ chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”, nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện học tập, đồng thời khích lệ tinh thần vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện T&amp;T Group cùng các đơn vị trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tống Trân (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Anh Chiến.
Đại diện T&T Group cùng các đơn vị trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tống Trân (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Anh Chiến.

Tại xã Tống Trân, đại diện T&T Group đã trao các suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự hỗ trợ góp phần san sẻ gánh nặng với các gia đình, nhất là những trường hợp khuyết tật, mồ côi hoặc có điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đức Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Trân gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ - Tập đoàn T&T Group đã dành sự quan tâm tới địa phương và các em học sinh. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Cùng ngày, chương trình được tổ chức tại xã Nam Đông Hưng. Tại đây, T&T Group tiếp tục trao các suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các suất học bổng trong chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” được trao tới học sinh tại xã Nam Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Anh Chiến.
Các suất học bổng trong chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” được trao tới học sinh tại xã Nam Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Anh Chiến.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Công Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông Hưng gửi lời cảm ơn tới Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, T&T Group cùng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn. Đại diện xã Nam Đông Hưng cho biết địa phương sẽ động viên các em vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu trong học tập; đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhấn mạnh quan điểm “con người là vốn quý nhất” và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo ông, những suất học bổng không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sự đồng hành của các doanh nghiệp như T&T Group cùng chương trình đã góp phần giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường và từng bước vượt qua khó khăn.

T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Song song với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, T&T Group đã dành nguồn lực hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình an sinh xã hội và hoạt động cộng đồng như hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, tài trợ y tế, giáo dục và trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn duy trì những chương trình hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường học và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tại nhiều địa phương.

Từ khóa:

#T&T Group #Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam #chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”

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