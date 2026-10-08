Thiếu tướng Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm cơ quan này khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, việc ông Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp của cán bộ này trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ông Trần Sỹ Thanh mong muốn ông Trần Văn Phúc trên cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. Ảnh: UBKTTW.

Ông Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê ở Hà Nội. Ông là cán bộ có quá trình dài công tác gắn với ngành công an.

Ông Phúc từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu; Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào tháng 7/2025.

Trước khi được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Phúc là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 10 lãnh đạo, gồm Chủ nhiệm là ông Trần Sỹ Thanh và 9 Phó Chủ nhiệm.

9 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh; Trần Thị Hiền; Hà Quốc Trị; Đoàn Anh Dũng; Nghiêm Xuân Thành; Nguyễn Minh Quang; Lê Văn Thành và Trần Văn Phúc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.