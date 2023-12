Tháng 12 dự báo thị trường khởi sắc

Nhiều thông tin tích cực cho tháng 12

Trong tháng 11, thị trường sau khi tạo đáy ngắn hạn sâu nhất tại vùng 1.025 - 1.030 điểm, chỉ số VN-Index đã nhanh chóng phục hồi lên 1.130 điểm, điều này cho thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư. Chuyên gia của VPS nhận định rằng: “Diễn biến thị trường đã cho thấy thị trường tạo đáy sâu nhất ở vùng 1.080 – 1085 sau đó sẽ phục hồi trở lại trong tháng 12 lên khu vực 1.150 – 1.180 điểm và 1.200 điểm”.

Sang tháng 12, dự báo sẽ có thêm nhiều thông tin tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xét về các yếu tố vĩ mô, tháng 12 là tháng cuối cùng của năm tài chính, đây là thời điểm nhà đầu tư thường chú ý đến các thông tin vĩ mô, những chính sách cho năm mới. Trong đó, quan trọng là những dữ liệu kinh tế vĩ mô tổng kết năm 2023 như chỉ số tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá, FDI, kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Dự báo từ World Bank (WB) đưa ra nhận định rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm 2023. Nhu cầu trong nước dự kiến vẫn là động lực tăng trưởng chính trong năm 2023. Tiêu dùng tư nhân đứng vững, đóng góp 3,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng GDP. Về tổng thể, đầu tư sẽ đóng góp 1,8 điểm phần trăm cho tăng trưởng GDP. Đầu tư tư nhân dự kiến sẽ giảm nhẹ do những bất định ở môi trường bên ngoài, đóng góp 1,2 điểm phần trăm cho tăng trưởng GDP. Đầu tư công được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, đóng góp 0,6 điểm phần trăm cho tăng trưởng, nhưng chỉ bù đắp được phần nào cho đầu tư tư nhân đang giảm. Với những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNH), những hạn chế về nguồn tài chính dành cho các lĩnh vực bất động sản, xây dựng dự kiến sẽ được nới lỏng, qua đó hỗ trợ cho đầu tư tư nhân từng bước phục hồi từ năm 2024 trở đi (*).

Ngoài các yếu tố vĩ mô kinh tế, chuyên gia VPS cho biết nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến chính sách tiền tệ trong tháng 12 như diễn biến kiểm soát lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED cũng như chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Theo đó FED đã bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3/2020 và đến hiện tại, FED vẫn chưa hạ lãi suất ngay cả khi lạm phát Mỹ nhìn chung đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, thị trường đang có những tín hiệu tốt về việc FED sẽ sớm hạ lãi suất trong năm 2024.

Công cụ FedWatch của CME Group đang cho thấy sự kỳ vọng của thị trường tiền tệ về việc cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25% vào tháng 5/2024 đã tăng lên gần 63% từ khoảng 50%. Ngoài ra, với các tín hiệu lạc quan từ việc lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, Ngân hàng Bank of America đã đưa ra những dự báo có phần tương đối lạc quan về bước đi của FED trong năm 2024, đó là cơ quan này có thể bắt đầu hạ lãi suất từ giữa năm tới, với tốc độ khá chậm rãi, khoảng 25 điểm cơ bản mỗi quý.

Tại Việt Nam, dự báo, NHNN sẽ cố gắng duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cuối năm nay và cả năm sau, bởi nếu không giữ chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện tại thì rất khó để đạt mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn.

Lạc quan thị trường khởi sắc

Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 12, chuyên gia phân tích VPS đánh giá VN-Index đã kiểm định mức giảm sâu nhất tại vùng 1.080 - 1.085, tuy nhiên, thị trường dự báo sẽ khởi sắc. “Nhiều khả năng thị trường sẽ khởi sắc và hướng lên vùng 1.150 - 1.200 điểm. Có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư mua gom tích lũy cổ phiếu cũng như giao dịch ngắn ở những cổ phiếu tiềm năng, có dự báo kết quả tăng trưởng tốt, thanh khoản cao.” - chuyên gia VPS nhận định.

Trong giai đoạn này, chuyên gia VPS khuyến nghị nhà đầu tư nên lưu tâm tới một số nhóm cổ phiếu tiêu biểu như Dầu Khí, Thép, Hóa chất. Cụ thể với nhóm Dầu Khí, dự báo giá dầu sẽ quay trở lại giai đoạn tăng giá, triển vọng về những dự án Lô B - Ô Môn đang được triển khai mạnh. Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay với sản lượng khai thác khí dự kiến 5,06 tỷ m3/năm trong giai đoạn ổn định, cung cấp cho 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn tại Cần Thơ với tổng công suất lắp đặt gần 4.000 MW. Do đó, nhà đầu tư có thể quan tâm tới các mã cổ phiếu như PVD, PVS.

Với nhóm Thép, hiện giá thép đang trên đà phục hồi và việc đẩy mạnh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm cũng thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ đối với ngành thép. Do đó, nhà đầu tư có thể quan tâm tới các mã cổ phiếu như: HPG, HSG, NKG.

Với nhóm Hóa chất: Giá hóa chất như urê đang trên đà hồi phục do nhu cầu phân bón urê sẽ tăng mạnh hơn trong quý IV (thời điểm vụ Đông Xuân) nên có thể sẽ điều chỉnh tăng. Bên cạnh đó, lệnh hạn chế xuất khẩu urê trong khi nhu cầu từ Ấn Độ gia tăng do mở rộng diện tích trồng lúa để cải thiện an ninh lương thực sẽ góp phần trợ giá cho urê. Do đó, nhà đầu tư có thể quan tâm tới các mã cổ phiếu như: BFC, DGC.