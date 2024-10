Sân golf 9 lỗ “mọc” trên đất công viên khu đô thị Bắc An Khánh của Sovico

Sân golf 9 lỗ “mọc” trên đất công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị Bắc An Khánh (Hoài Đức) của Phú Long - thành viên thuộc Tập đoàn Sovico do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo điều hành.

Sân golf ở Khu đô thị Bắc An Khánh đã hoàn thành cơ bản các lỗ golf, green, bẫy cát... Ảnh: Đình Huy.

Sân golf “bỏ không” sau một thời gian hoạt động

Theo phản ánh của người dân Khu đô thị Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, những năm gần đây, khu vực này xuất hiện sân golf trên lô đất được quy hoạch làm công viên hồ trung tâm. Ông P.X - một người sống hơn 10 năm tại khu biệt thự Splendora An Khánh - cho biết 2-3 năm trước, sân golf có tên gọi MaiLand được hình thành. Do chỉ có 9 lỗ nên thay vì chơi 18 lỗ tiêu chuẩn thì golfer sẽ đánh 2 lượt đi và về.

“Sân golf này không biết chủ đầu tư đã xin được phép điều chỉnh quy hoạch hay chưa, nhưng chúng tôi thấy họ làm như thế này là chưa phù hợp. Doanh nghiệp cứ nghĩ rằng làm sân golf mang lại giá trị nhưng thực tế chỉ phục vụ cho một nhóm người”, ông P.X nói.

Đối chiếu với mặt bằng quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị Bắc An Khánh, lô đất làm sân golf này có chức năng là đất công viên hồ trung tâm.

Ghi nhận của VietTimes, sân golf này đã hoàn thành cơ bản các hạng mục như green, bẫy cát, hố golf. Người dân muốn vào bên trong phải thông qua bảo vệ.

Ông Ngô Văn Minh - Founder & CEO một doanh nghiệp về golf tại Hà Nội - cho biết sân golf tại Khu đô thị Bắc An Khánh được làm cách đây mấy năm, nhưng chưa cấp phép.

“Trước đó, mọi người vào sân có “đánh chui” nhưng sau vụ sân golf Hà Đông bị yêu cầu ngừng hoạt động vì sử dụng đất sai mục đích nên sân này cũng không dám khai thác”, vị này cho hay.

Một người dân khác sống tại khu biệt thự Splendora, cho biết khoảng hơn một năm nay không thấy ai vào đánh. “Nếu bây giờ họ đưa vào kinh doanh khai thác thì sẽ sai”, người này nói và cho rằng chủ đầu tư đã làm sân golf là không đúng quy hoạch nên cần phải cải tạo lại theo quy hoạch cũ là công viên, tuân thủ theo phê duyệt của nhà nước, vì công viên mang lại giá trị cho cộng đồng.

Trên các diễn đàn bất động sản hiện nay, nhiều môi giới rao bán biệt thự Splendora đều quảng cáo dự án có view trọn sân golf 9 lỗ duy nhất tại Thủ đô.

Trên website minigolf.vn từng giới thiệu MiniGolf hoàn thành thi công sân golf mini và sân gạt golf tại Khu đô thị Bắc An Khánh Splendora. Cũng theo quảng cáo, sân golf mini này là một trong những hạng mục vui chơi cảnh quan của khu đô thị hiện đại bậc nhất miền Bắc, nhằm mang lại những tiện ích văn minh cho dân cư sinh sống trong khu đô thị. Hiện tại, website này đã đóng cửa.

Trên bản đồ vệ tinh, sân golf này có tên gọi là MaiLan.

Dự án đổi tên khi về tay Phú Long

Theo tìm hiểu, dự án khu đô thị Bắc An Khánh hay còn gọi là Splendora là một trong những dự án quy mô lớn được quy hoạch và đầu tư tại phía Tây Hà Nội, với tổng diện tích lên tới 264 ha nằm trên địa bàn các xã: An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Dự án này được cấp chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2006. Chủ đầu tư là liên doanh Công ty TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (Anh Khánh JVC) gồm 2 pháp nhân là Tổng công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) mỗi bên nắm 50%, khi đó tổng mức đầu tư được công bố dự tính là 2,57 tỷ USD.

Toàn cảnh dự án Khu đô thị Bắc An Khánh. Ảnh: Đình Huy.

Tháng 2/2007, dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao đất và phê duyệt quy hoạch 1/500 vào tháng 8 cùng năm. Đến năm 2009, giai đoạn 1 dự án khoảng 50 ha (khu nhà ở cao cấp Splendora) được khởi công xây dựng và đã hoàn thành vào năm 2013 với quy mô 1.049 căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư.

Dự án sau đó gặp nhiều khó khăn khi triển khai trong giai đoạn thị trường bất động sản đi xuống, thậm chí có nhiều năm đóng băng khiến cho chủ đầu tư An Khánh JVC thua lỗ triền miên, nợ nần. Phải đến tháng 6/2017, dự án mới triển khai giai đoạn 2 (khu biệt thự Lakeside Splendora quy mô gần 4,7 ha có tổng vốn đầu tư khoảng 32,4 triệu USD bao gồm 77 lô biệt thự cao cấp).

Cùng thời điểm này, dự án Khu đô thị Bắc An Khánh được phê duyệt quy hoạch với cơ cấu sở hữu dự án này gồm Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long và Vinaconex nắm giữ 50% mỗi bên. Posco E&C đã nhượng lại phần vốn góp 50% của mình cho đại gia địa ốc phía Nam Phú Long- một thành viên thuộc Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Sau khi Posco E&C “rút chân” khỏi dự án, vào năm 2020, Vinaconex cũng thoái toàn bộ phần góp vốn điều lệ tại An Khánh JVC, kết thúc 15 năm tham gia phát triển dự án Splendora.

Song song với hoạt động thoái vốn của Vinaconex khỏi An Khánh JVC, nhóm cổ đông lớn liên quan đến Công ty Địa ốc Phú Long cũng rút khỏi Vinaconex. Các giao dịch này được cho là kết quả các cuộc đàm phán nhằm giúp Công ty TNHH An Quý Hưng kiểm soát hoàn toàn Vinaconex, đổi lại An Khánh JVC về tay Địa ốc Phú Long.

Sau nhiều năm theo đuổi, kể từ khi mua lại phần vốn của Posco, Phú Long đã toàn quyền quyết định số phận dự án Splendora. Sau khi về tay chủ mới, dự án nay được đổi tên thành Mailand Hanoi City, và được quảng cáo rầm rộ mấy năm nay.