Ông Biden nghi ngờ vào khả năng giành chiến thắng của bà Harris trước ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không hoàn toàn thoải mái khi đưa ra quyết định từ bỏ chiến dịch tái tranh cử của mình do lo ngại rằng Phó Tổng thống Kamala Harris không đủ khả năng đối đầu với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, Axios dẫn một số nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào Chủ nhật tuần trước, ông Biden đã thông báo rằng ông sẽ không tái tranh cử và sẽ chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Ngay sau khi tuyên bố rút lui, ông Biden đã tiến cử bà Harris là ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trump phản ứng ngay lập tức trước thông tin này, cho rằng việc đánh bại bà Harris “sẽ dễ dàng hơn ông Biden”.

Theo báo cáo của Axios, trong đó dẫn nguồn tin từ ba trợ lý thân cận của ông Biden, tiết lộ có rằng Tổng thống có nhiều hoài nghi. Điều này phản ánh bầu không khí nghi vấn bao trùm đảng Dân chủ về việc bà Harris là ứng cử viên của họ vào tháng 11 này.

Báo cáo chỉ ra rằng khoảng thời gian làm Phó Tổng thống của bà Harris “đôi khi gặp nhiều khó khăn”, một phần lý do được xác định là do sự thay đổi nhân sự lớn và việc bà không sẵn sàng đối mặt với những trách nhiệm có rủi ro về mặt chính trị, cùng những lý do khác.

Bài báo nói rằng phần lớn nhân viên của bà Harris đã rời đi trong vòng 3 năm rưỡi qua. Cụ thể, trong tổng số 47 nhân viên của bà Harris vào năm 2021, chỉ có 5 nhân viên vẫn làm việc cho bà ấy tính đến mùa xuân năm nay.

Các cựu trợ lý của bà Harris nói với Axios rằng tỷ lệ nghỉ việc cao một phần là do cách Phó Tổng thống đối xử với nhân viên của bà. Các trợ lý nêu ra những tiêu chuẩn cao gây nên sự bí bách và khó chịu trong không gian làm việc, hay về việc bà thường xuyên chất vấn họ như cách bà thường làm với các quan chức của ông Trump. Họ gọi đó là việc “truy tố nhân viên” của bà Harris.

Các trợ lý Nhà Trắng cũng kể rằng đôi khi họ cảm thấy bà Harris không phải là người có tinh thần đồng đội cao và tránh xa mọi nhiệm vụ có rủi ro. Bà được cho là hơi đa nghi và nhiều lúc tỏ ra miễn cưỡng khi tham gia vào các sự kiện không được kiểm soát chặt chẽ.

Trong một số trường hợp, các trợ lý của bà Harris nghi ngờ rằng nhóm của ông Biden “không muốn cho bà Harris cơ hội tỏa sáng” để ngăn cản việc bà được xem là sự thay thế tiềm năng cho ông Biden trước cuộc tái tranh cử của ông.

Nhiều đảng viên Dân chủ, bao gồm cả cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã đồng hành cùng ông Biden trong việc ủng hộ bà Harris chỉ vài giờ sau thông tin ông Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, những người khác, bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và cựu Tổng thống Barack Obama cho đến nay vẫn chưa đưa ra sự ủng hộ rõ ràng với bà Harris.

Axios viết: “Tuần tới sẽ rất quan trọng đối với bà Harris, 59 tuổi, để chứng minh những người nghi ngờ đã sai khi bà ấy sẽ nhanh chóng cố gắng loại bỏ các đối thủ trong quá trình trở thành ứng viên của đảng Dân chủ”.