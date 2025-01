Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa năm con Rắn

Loài rắn tượng trưng cho sự thông minh, linh hoạt và sự đổi mới. Vì thế những câu chúc Tết năm con rắn cũng hướng tới sự đổi mới, vui vẻ và mang lại may mắn cho mọi người.

Câu chúc Tết dành cho gia đình

Năm cũ vừa qua – Bước sang năm mới – Hôm nay con tới – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi - Trẻ mãi không già – Yêu thương thuận hòa – Nhà luôn sung túc.

Năm hết Tết đến - Đón Rắn tiễn Rồng - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm con Rắn.

Chúc các ông, các bà, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắt son với phở.

Câu chúc Tết dành cho bạn bè

Năm Ất Tỵ, chúc mọi người vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu.

Chúc bạn năm mới tuyệt vời, niềm vui phơi phới, tình yêu tự tới và nhan sắc tuyệt vời.

Năm Ất Tỵ chúc bạn tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau, gia đình hạnh phúc bên nhau và sự nghiệp thăng tiến.

Năm hết Tết đến - rước lộc vào nhà - quà cáp bao la - mọi nhà no đủ - vàng bạc đầy tủ - gia chủ phát tài - già trẻ gái trai - sum vầy hạnh phúc.

Năm con Rắn linh thiêng - May mắn đến mọi miền - Hạnh phúc luôn hiện diện - Xuân mới đẹp như tiên.

Chúc bạn một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp hoàn mỹ, một gia đình ấm no.

Tân xuân đến, chúc quý đồng nghiệp một năm Ất Tỵ phát lộc phát tài, như rắn trườn qua mọi chông gai, vượt qua thử thách.

Chúc Tết bằng thơ

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.

Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.

Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.

Thanh thản vui chơi chẳng nghĩ nhiều.

Ất Tỵ tới, chúc luôn hoan hỉ

Sức khỏe bền bỉ

Công danh hết ý

Tiền vào bạc tỷ

Tiền ra ri rỉ

Tình yêu thoả chí

Vạn sự như ý

Luôn cười hy hỷ

Cung hỷ, Cung hỷ!

Ra đường gặp được bạn hiền

Quay về gặp được người thương yêu mình

Sang xuân sự nghiệp hanh thông

Tài cao, chí lớn vẫy vùng đó đây.

Một số câu chúc Tết bằng tiếng Anh

Everything starts a new with the New Year coming. May your New Year be filled with the happiest things and your days with the brightest promise (Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang tới. Chúc bạn năm mới hạnh phúc tràn đầy).

Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have good health and a smooth sailing life (Xin gửi những lời chúc may mắn của tôi dành cho chặng đường trong năm mới sắp tới của bạn. Chúc bạn một năm mới dồi dào sức khỏe và thuận buồm xuôi gió).

A New Year, a new start and way to go! Wish you a successful and glorious New Year (Một năm mới, một sự khởi đầu với con đường vinh quang mới. Chúc bạn thành công. Chúc mừng năm mới!).

Tết không chỉ là dịp để trao nhau những món quà, mà còn là thời điểm ý nghĩa để gửi gắm tình cảm qua từng lời chúc. Hy vọng rằng những câu chúc Tết trên sẽ giúp bạn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người trong dịp đầu xuân Ất Tỵ này!