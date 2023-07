Huy động vốn trái phép và lừa đảo, người sáng lập NEO Capital Trung Quốc bị kết án tù chung thân

Theo Financial Associated Press (Tài Liên Xã) ngày 14/7, Tòa án Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bành Thiết (Peng Tie), người phụ trách chính của NEO Capital Management Group Co., Ltd (NEO Group) và 25 người khác. Bản án phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án huy động vốn trái phép của 26 người đã được tuyên bố công khai. Bành Thiết, đại diện hợp pháp và người kiểm soát thực tế của Tập đoàn NEO, đã bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân vì phạm tội lừa đảo gây quỹ và chiếm đoạt bất hợp pháp tiền gửi của người dân. 25 bị cáo khác bị kết án từ 2 đến 11 năm tù giam và phạt tiền vì tội tham gia lừa đảo gây quỹ.

Tòa án trong quá trình xét xử đã làm rõ: Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2021, sau khi Bành Thiết và những người khác thành lập Tập đoàn NEO và các công ty con, đã sử dụng các thủ đoạn vay trực tuyến P2P và hình thức quản lý tài sản vốn cổ phần tư nhân để thu hút 102,6 tỉ NDT (14,36 tỉ USD) tiền gửi tiết kiệm của 1,31 triệu người, trong đó 12,6 tỉ NDT (1,76 tỉ USD) chưa thanh toán.

Bành Thiết, từng là "người hùng" huy động vốn và cho vay trực tuyến (Ảnh: Sina)



Trong thời gian này, Bành Thiết, Bành Cương và 4 người khác biết rõ tập đoàn có lỗ hổng quỹ lớn và tỷ lệ nợ khó đòi cao bất thường nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và số tiền huy động được chủ yếu được sử dụng cho trả nợ gốc và lãi và để Bành Thiết chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền lừa đảo huy động được là 89,34 tỉ NDT (12,5 tỉ USD).

Tòa án cho rằng hành vi phạm tội của Bành Thiết và những người khác đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản và phá hoại nghiêm trọng trật tự quản lý tài chính của nhà nước, tình tiết và hậu quả phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ vào sự thật phạm tội, tính chất, tình tiết và mức độ nguy hại cho xã hội của từng bị cáo, tòa án đã căn cứ pháp luật đưa ra các mức án nêu trên.

Được biết, sau khi Bành Thiết và những người khác bị bắt, cơ quan công an đã nỗ lực thu hồi tiền, cổ phiếu, quyền sở hữu cổ phần, bất động sản và các tài sản khác liên quan đến vụ án. Số tài sản đã thu hồi được đến nay sẽ được trả lại cho người bị huy động vốn theo quy định của pháp luật sau khi bản án có hiệu lực.

NEO Capital Management Group được thành lập vào năm 2012, là một tổ chức dịch vụ tài chính với các mảng kinh doanh chính là tài chính toàn diện, tài chính tiêu dùng, quản lý tài sản và quản lý đầu tư. Tập đoàn có trụ sở chính tại Thâm Quyến và 4 trung tâm quản lý lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Hong Kong.

NEO Capital bị kết tội gom vốn trái pháp luật và lừa đảo (Ảnh: Yicai)



NEO Capital từng lọt vào top 10 nền tảng cho vay trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc. Theo website của tập đoàn, NEO Capital có hơn 250 chi nhánh, hơn 10.000 nhân viên và hơn 5 triệu khách hàng, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài bao gồm Thung lũng Silicon, Australia, London, New York và các trung tâm tài chính quốc tế khác.

NEO Online, một nền tảng P2P thuộc NEO Capital, được ra mắt năm 2013, kể từ đó đã phát triển trở thành một trong những nền tảng P2P lớn nhất ở Quảng Đông. Vào tháng 5/2020, NEO Online thông báo rút lui, và sau đó rơi vào vũng lầy khó khăn trong thanh toán. Vào tháng 1/2021, cảnh sát chính thức lập hồ sơ điều tra vụ việc NEO Capital bị nghi ngờ chiếm đoạt bất hợp pháp tiền gửi của người dân. Trên thực tế, bắt đầu từ tháng 9/2017, NEO Capital Group đã gặp khó khăn về thanh khoản và không thể thanh toán tiền đúng hạn.

Vào tháng 9/2021, Chi cục Nam Sơn của Cục Công an thành phố Thâm Quyến thông báo, ngày 23/8, các nghi phạm hình sự Bành Thiết và đồng phạm đã được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thâm Quyến theo luật vì nghi ngờ phạm tội lừa đảo huy động vốn và thu hút bất hợp pháp tiền gửi của công chúng. Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Sơn đã xem xét và truy tố.

Bành Thiết (áo trắng) một thời từng được coi là hình mẫu thành đạt (Ảnh: Yicai).



Bành Thiết sinh ra ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam vào năm 1976. Ông theo học Đại học Sư phạm Thiệu Dương, sau đó học Đại học Hồ Nam, Đại học Trung Sơn và Đại học Bắc Kinh. Bành từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Giai Triệu niêm yết ở Hong Kong, đã tham gia thành lập nền tảng cho vay trực tuyến Renrenjucai, phụ trách nghiệp vụ kinh doanh kiểm soát rủi ro, sau đó rời bỏ để thành lập NEO Capital vào năm 2012.

Năm 2015, Bành Thiết dẫn dắt NEO Online tái đầu tư vào Renrenjucai, nhưng lại rút lui vào năm 2017.

Tianyancha, nền tảng phân tích thương mại hàng đầu Trung Quốc cho biết Bành Thiết nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với NEO Capital, với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 93,6%.

Theo Sina, Cls.cn