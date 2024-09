Cựu thị trưởng Philippines bị bắt ở Indonesia có thể lĩnh án 1.000 năm tù

Mặc dù đã trốn khỏi Philippines vào hồi tháng 7 nhưng Alice Guo đã bị bắt ở Indonesia. Truyền thông Philippines đưa tin, lúc 1h00 sáng 6/9, Alice Guo, người được coi là công dân Trung Quốc, đã bị đưa về đến sân bay quốc tế Manila bằng máy bay tư nhân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benhur Abalos, một phần lý do phải sử dụng máy bay tư nhân có thể là do vấn đề an toàn. Điều này là bởi vào chiều 5/9, khi ông Abalos gặp Alice Guo ở Jakarta, trong đoạn video phát tại hiện trường, người ta có thể nghe thấy bà ta nói rằng mình rời khỏi Philippines vì ​​nhận được những lời dọa giết, và câu trả lời của Abalos vào thời điểm đó là: "Đây chính là lý do chúng ta ngồi trên trên máy bay tư nhân".

Alice Guo ký tên vào biên bản giao nhận người giữa Indonesia và Philippines. Người bên phải là Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benhur Abalos (Ảnh: Singtao).



Các đặc vụ bị chỉ trích “thiếu chuyên nghiệp”

Ngày 5/9, Alice Guo đã chính thức được cơ quan chức năng Indonesia bàn giao cho nhà chức trách Philippines. Tại buổi lễ bàn giao, Alice Guo có vẻ rất phấn khích, nói rằng bà “rất tốt” và “rất, rất tốt”. Khi một phóng viên hỏi liệu bà có tự tin rằng mình có thể giải quyết được các cáo buộc hay không, Alice Guo bày tỏ tràn đầy sự tự tin.

Tại hiện trường bàn giao, rất nhiều nhân viên công tác đã len vào xin chụp ảnh chung, Alice Guo đã đáp lại yêu cầu của họ. Bà thậm chí còn làm động tác chữ “V” (hàm ý Victory – Chiến thắng) khi chụp ảnh, thể hiện sự lạc quan và tràn đầy năng lượng. Một số cư dân mạng nhận xét: "Đây đâu phải là hiện trường bắt giữ một kẻ phạm tội chạy trốn mà giống một buổi họp mặt người hâm mộ của những người nổi tiếng hơn. Thế giới tinh thần của bà ta thực sự vượt trội!".

Các nữ nhân viên NBI chụp ảnh tự sướng cùng Alice Guo trên ô tô (Ảnh: Singtao).



Chuyến trở về của Alice Guo khiến nhiều người bất bình. Thượng nghị sĩ Joel Villanueva hôm 5/9 lên án các quan chức Philippines đã chụp ảnh cùng bà ta ở Indonesia. Thượng nghị sĩ Villanueva đưa ra bức ảnh các quan chức Cục Điều tra Quốc gia (NBI) chụp ảnh cùng bà. Trong ảnh, 4 sĩ quan NBI đang ngồi trong ô tô với Guo, chụp ảnh "tự sướng" với nụ cười trên môi. Trong một bức ảnh khác Alice Guo tạo dáng chụp ảnh với Bộ trưởng Nội vụ Benhur Abalos và Cảnh sát trưởng Quốc gia Romel Marbil, cả ba người đều rất tươi cười.

Thượng nghị sĩ Joel Villanueva giận dữ chỉ trích: "Thật là thiếu chuyên nghiệp!" và "Nói thật, các bạn có muốn chụp ảnh với kẻ phản bội này không?".

Bộ trưởng Abalos sau đó giải thích rằng ông yêu cầu chụp một bức ảnh làm bằng chứng chứng minh Alice Guo đã bị bắt, nhưng ông không nhận ra bà ta đang làm dấu hiệu với người chụp. Nhiều người Philippines đã bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội. Tờ Straits Times của Singapore đưa tin, nhiều người phê phán "đây là sự nhạo báng người dân Philippines và là nỗi xấu hổ của đất nước"...



Bức ảnh chụp Alice Guo cùng Bộ trưởng Nội vụ (trái) và Tổng trưởng Cảnh sát Quốc gia khiến nhiều người Philippines giận dữ (Ảnh: Singtao).



Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Ferdinan Marcos cho hay ông tin rằng còn nhiều việc phải làm đằng sau bức ảnh của các nhân viên NBI với Alice Guo. Dù sao, sau cùng, người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với cáo buộc buôn người và rửa tiền ở Philippines nên không cần phải quá quan tâm hay giải thích.

Ông Marcos nói: “Tôi cho rằng đó là một phần của nền văn hóa mới trong xã hội hiện nay, nơi người ta luôn yêu cầu chụp ảnh mọi lúc. Khi họ tạo dáng để chụp ảnh, dường như họ muốn nói: xem này, chúng tôi là thành viên đội bắt giữ! Và, Philippines chúng tôi được mệnh danh là thủ đô selfie của thế giới, đúng không? Khi chụp ảnh selfie, không thể ngăn mọi người mỉm cười, họ chỉ cười một cách tự nhiên, nên tôi nghĩ họ chỉ chụp bức ảnh selfie thôi và tôi nghĩ không còn gì thú vị hơn thế nữa”.

Alice Guo trình hộ chiếu cùng giấy tờ xuất cảnh của bà ta (Ảnh: Singtao).



Vào ngày 5/9, giờ địa phương, các quan chức của Ủy ban Chống rửa tiền Philippines (AMLC) tuyên bố tại phiên điều trần tại Thượng viện rằng thị trưởng bị sa thải của thành phố Bamban ở tỉnh Tarlac, Alice Guo và các cộng sự bị nghi ngờ của bà ta đang phải đối mặt với 87 tội danh rửa tiền liên quan đến tố cáo rửa số tiền trị giá khoảng 7 tỉ peso (khoảng 124 triệu USD).

Nếu bị kết luận phạm các tội rửa tiền, bà ta có thể phải đối mặt với mức án trong khung hình phạt từ 609 đến 1.218 năm tù giam.

Theo Singtao