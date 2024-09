Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn là tất yếu khách quan

Phát biểu tại Hội Thảo, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược, đây là vấn đề mang tính quyết định sự tồn tại, phát triển của mỗi tổ chức trong thời đại số, được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Minh Hồng nhắc tới bài viết “Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ việc “đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn là tất yếu khách quan để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới”.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nêu thực trạng hiện nay, trong tiến trình chuyển đổi số, nguy cơ mất an toàn thông tin rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mọi tổ chức, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

“Đây là chủ đề nóng, thời sự, trong bối cảnh các quốc gia, các tập đoàn công nghệ hàng đầu quan tâm, dành những nguồn lực khổng lồ cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI, trong đó có Việt Nam”, ông Nguyễn Minh Hồng nói.

Dẫn báo cáo của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), những rủi ro chính của AI trong an toàn an ninh mạng trên thế giới gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD, đối với Việt Nam là 8.000 - 10.000 tỷ đồng, số vụ phản ánh lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng ở mức rất cao với những con số đáng báo động, gây thiệt hại lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 20/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về Ngày An ninh mạng Việt Nam. Cùng với việc chọn ngày 6/8 là Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về an ninh mạng quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng.

“Việc này nhằm tăng cường sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công tác đảm bảo an ninh mạng”, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nói.