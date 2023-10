Xếp hạng tín nhiệm tài chính A-: Hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn

Tháng 2/2023 Bảo hiểm PVI đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất có vốn của doanh nghiệp Việt Nam và không hợp nhất với báo cáo tài chính của các công ty quốc tế lớn mạnh được AM Best xếp hạng năng lực tài chính xuất sắc đạt chuẩn quốc tế A-, trở thành đại diện tiên phong của Ngành bảo hiểm Việt Nam cắm được ngọn cờ trên bản đồ thị trường bảo hiểm quốc tế. Các xếp hạng này cho thấy năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp. Việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng cũng phản ánh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm PVI có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao.

Xếp hạng A- (Xuất sắc) cũng là ‘giấy công nhận’ cho những nỗ lực trong giai đoạn vừa qua của Bảo hiểm PVI: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm (2017-2021) là 17%; hoạt động đầu tư an toàn, hiệu quả; thay đổi sang chiến lược kinh doanh “ưu tiên tập trung vào hiệu quả và chỉ tăng trưởng quy mô nếu có hiệu quả” cùng những điều chỉnh về tổ chức, hoạt động, chính sách kinh doanh tương ứng; áp dụng các chuẩn mực quốc tế trên tất cả các quy trình hoạt động với sự hỗ trợ kỹ thuật từ cổ đông chiến lược HDI Global; là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tiên áp dụng hệ thống báo cáo đúng chuẩn quốc tế IFRS 17 để cung cấp cho cổ đông, khách hàng, công chúng những thông tin minh bạch, rõ ràng nhất về hoạt động.

Với mức xếp hạng này, Bảo hiểm PVI đã nâng tầm về sức cạnh tranh lẫn khả năng khai thác nguồn khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng quốc tế, vốn chỉ làm việc với đối tác ở mức tín nhiệm cao. Thực tế cho thấy, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của Bảo hiểm PVI đã tăng 14% so với cùng kỳ và có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới do hiệu ứng tích cực từ việc được nâng hạng tín nhiệm lên A-.

Một minh chứng rõ nét nữa là vào đầu tháng 10/2023, Bảo hiểm PVI đã vinh dự tiếp đón phái đoàn công tác bang Lower Saxony, một trong những bang lớn nhất nước Đức, tại tòa nhà PVI Tower. Cuộc gặp có sự hiện diện của Thủ Hiến bang, ông Stephan Weil cùng các thành viên khác trong phái đoàn bao gồm nhiều doanh nghiệp của Đức. Chuyến thăm đặc biệt này đã mở ra cơ hội cho sự hợp tác bền vững và lâu dài giữa Bảo hiểm PVI với thị trường Đức nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc VN năm 2023

Năm 2021, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 10.200 tỷ đồng, hoàn thành 106,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 122,4% kế hoạch.

Năm 2022 Bảo hiểm PVI ghi nhận tổng doanh thu đạt 12.765 tỷ đồng, hoàn thành 120,2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, hoàn thành 110,1% kế hoạch.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu Bảo hiểm PVI đạt 10.721 tỷ đồng, hoàn thành 118% KH 9 tháng, tăng trưởng 12.2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 536,5 tỷ đồng, hoàn thành 128,6% KH 9 tháng; tăng trưởng 22,4% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2023, doanh thu bảo hiểm gốc của Bảo hiểm PVI sẽ cán xa mốc 10 nghìn tỷ đồng và hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn tiếp tục tăng trưởng bền vững làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Bảo hiểm PVI. Cùng với sự tăng trưởng về mặt kinh doanh, sức khỏe tài chính của Bảo hiểm PVI cũng được đảm bảo với tỷ lệ biên khả năng thanh toán duy trì ở 161,9%.

Với các con số thống kê tăng trưởng vững chắc, Bảo hiểm PVI trở thành doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất 3 năm liên tiếp lọt Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Top 50), sánh vai với những tên tuổi lớn mạnh nhất của các ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 50 dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững.

Bên cạnh ghi nhận uy tín này, trong 9 tháng đầu năm 2023 Bảo hiểm PVI cũng vinh dự được bình chọn Top 10 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ có nơi làm việc tốt nhất và xếp hạng 54/500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023; Công ty Bảo hiểm hàng đầu trong Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín 2023 bởi Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (8 năm liên tiếp); là Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023 do tạp chí International Finance Magazine (IFM) bình chọn; được vinh danh trong danh sách giải thưởng “Insurance Asia Awards” của Insurance Asia News - Tạp chí Bảo hiểm Châu Á hạng mục Doanh nghiệp bảo hiểm kỹ thuật số tốt nhất năm 2023...

Hợp tác rộng mở với nhiều đối tác lớn

Triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về việc tham gia bảo hiểm cho các nhà máy điện của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) của PVN; Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện (MOU) với Công ty TNHH Bảo hiểm Tài sản & Thiệt hại NongHyup (Bảo hiểm NH P&C) Hàn Quốc; Ký kết hợp đồng Gói thầu số 26 (BH03-QT1) - Bảo hiểm thi công xây dựng công trình và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình xây dựng Nhà máy chính - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I với Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN); tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Bamboo...

Với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, Bảo hiểm PVI thể hiện năng lực và tầm nhìn trong việc giữ vững vị thế nhà bảo hiểm dẫn đầu thị trường, đảm bảo sự an toàn tối đa cho các khách hàng trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội kích hoạt các dịch vụ quốc tế, thông qua việc hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu khu vực. Từng bước, Bảo hiểm PVI đang hiện thực hóa tầm nhìn xa hơn trong giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng trên con đường sánh vai với các doanh nghiệp bảo hiểm hùng mạnh trên toàn cầu