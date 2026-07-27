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Báo động nguy cơ sạt lở, sụt lún và lũ quét tại các khu vực ở Lai Châu do mưa lớn kéo dài

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Mưa lớn kéo dài đang khiến nguy cơ thiên tai tại Lai Châu gia tăng đáng lo ngại.

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