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Mưa lớn dồn dập trút xuống nhiều khu vực, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Lại Bá Dương
27/07/2026 10:39
Mưa lớn đang dồn dập trút xuống nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
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