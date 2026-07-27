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Mưa lớn dồn dập trút xuống nhiều khu vực, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Mưa lớn đang dồn dập trút xuống nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

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