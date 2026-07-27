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Cảnh báo khẩn: Khánh Hòa đối mặt nguy cơ cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất do mưa lớn

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Mưa lớn đang khiến nguy cơ thiên tai tại Khánh Hòa gia tăng nhanh chóng.

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