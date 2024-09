Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập sâu

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to trong sáng 18/9.

Lượng mưa đo được trong 3 giờ qua phổ biến ở 20-40mm, có nơi cao như: Chùa linh ứng 112.0mm, Suối Đá 109.2mm, Hồ Thạch Gián 78.4mm, Hoà Khê 70.0mm, Đà Nẵng 83.0mm.

Mưa lớn trong sáng cùng ngày khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập úng, gây cản trở giao thông và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt một số nơi như: khu cư tổ 21 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà; khu dân cư hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, tuyến đường Núi Thành, quận Hải Châu bị ngập nặng...

Clip: Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Đà Nẵng ngập nặng trong sáng 18/9

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mưa lớn trên diện rộng sẽ xảy ra trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang với lượng mưa phổ biến 20-40mm/3h, có nơi trên 70mm/3h. Các địa phương đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và gió giật mạnh: Cấp 1.

Hồi 8h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24-48 giờ tới, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vị trí 16,4 N-109,2E, cách Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 120km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, khoảng 20km/h, mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 20/9, vị trí tâm bão ở 17,3N-106,0E, trên khu vực biên giới Việt -Lào, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần, mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Một số hình ảnh ngập lụt ở Đà Nẵng trong sáng 18/9:

Đường Trần Phú, quận Hải Châu bị ngập trong cơn mưa sáng 18/9

Nút giao thông Lê Duẫn-Hoàng Hoa Thám hỗn loạn do mưa lớn (ảnh Diệp Dân Hùng)

Khu cư tổ 21 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà bị ngập sâu trong nước (Ảnh Nguyễn Tân)

Nước ngập sâu tràn vào sân (Ảnh Nguyễn Tân)

Nước gây ngập nhà khiến người dân phải kê cao vật dụng (Ảnh Nguyễn Tân)