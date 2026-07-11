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Dự báo thời tiết sáng 11/7: Hà Nội nhiều mây có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C

Pv
Pv

Hà Nội nhiều mây có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C

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