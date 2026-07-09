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Tạm dừng khai thác cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7
Lại Bá Dương
09/07/2026 08:03
Từ 17h ngày 10/7, tạm dừng khai thác tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn từ 17h - 5h hôm sau.
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