close Đăng nhập

Youtube Viettimes

Cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc “biến mất” sau lũ quét, đội cứu hộ chỉ tìm thấy “toàn đổ nát”

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc “biến mất” sau lũ quét, đội cứu hộ chỉ tìm thấy “toàn đổ nát”

Video tiếp theo

Video liên quan