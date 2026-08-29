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Cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc “biến mất” sau lũ quét, đội cứu hộ chỉ tìm thấy “toàn đổ nát”
Lại Bá Dương
29/08/2026 14:04
Cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc “biến mất” sau lũ quét, đội cứu hộ chỉ tìm thấy “toàn đổ nát”
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Cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc “biến mất” sau lũ quét, đội cứu hộ chỉ tìm thấy “toàn đổ nát”
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