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Saudi Arabia vẫn tổ chức các hội nghị lớn bất chấp việc Houthi dồn dập tấn công loạt sân bay

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Bất chấp các đợt tập kích tên lửa vào sân bay Riyadh gây thương vong và hư hại máy bay trong tuần

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