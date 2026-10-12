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Saudi Arabia vẫn tổ chức các hội nghị lớn bất chấp việc Houthi dồn dập tấn công loạt sân bay
Lại Bá Dương
12/10/2026 07:46
Bất chấp các đợt tập kích tên lửa vào sân bay Riyadh gây thương vong và hư hại máy bay trong tuần
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