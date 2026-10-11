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Houthi trút hỏa lực tấn công sân bay Riyadh, 3 người Saudi Arabia thiệt mạng

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Chính quyền Ả Rập Xê Út xác nhận các đợt tập kích vào sân bay Riyadh đã khiến 3 người thiệt mạng.

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