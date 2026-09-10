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Huế, Đà Nẵng khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn trên diện rộng

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Từ ngày 10/9 đến 17/9, miền Trung đối mặt với nguy cơ cao đón một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

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