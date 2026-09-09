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Nga - Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên giữa 2 nước

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 7/9, Triều Tiên và Nga chính thức khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen.

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