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Nga - Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên giữa 2 nước
Lại Bá Dương
09/09/2026 16:11
Ngày 7/9, Triều Tiên và Nga chính thức khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen.
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