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Eo biển Hormuz rơi vào cảnh vắng chưa từng thấy, một ngày chỉ có 3 tàu ảm đạm đi qua

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Lượng tàu chở hàng lưu thông qua eo biển Hormuz ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục vào thứ Tư vừa qua.

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