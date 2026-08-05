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Đồng yên phản ứng tích cực sau động thái phối hợp can thiệp của Nhật Bản và Mỹ

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 3/8, đồng Yên tiếp tục đà đắt giá phiên thứ 3 liên tiếp so với cả Euro lẫn USD.

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