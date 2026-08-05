Tìm theo tiêu đề
Bài viết
Tác giả
Tìm kiếm
VIETTIMES
Xã hội số
Góc nhìn
Kinh tế số
Khoa học - Công nghệ
Thị trường số
Short Video
Thế giới
Chuyện doanh nhân
Truyền thông số
close
Đăng nhập
Trang chủ
Xã hội số
Xã hội
Pháp luật
Y tế
Góc nhìn
Kinh tế số
Bất động sản
Kinh Doanh
Tin công bố
Chứng khoán
Dữ liệu
Khoa học - Công nghệ
AI
Chuyển đổi số
Hạ tầng số
Thị trường số
Xe
Sản phẩm dịch vụ
Tư vấn tiêu dùng
Thế giới
Chuyện lạ
Phân tích
Công nghệ mới
Chuyện doanh nhân
Truyền thông số
Viettimes Media
Ảnh
Video
Short Video
Emagazine
Infographic
Youtube Viettimes
Đồng yên phản ứng tích cực sau động thái phối hợp can thiệp của Nhật Bản và Mỹ
Lại Bá Dương
05/08/2026 08:13
Ngày 3/8, đồng Yên tiếp tục đà đắt giá phiên thứ 3 liên tiếp so với cả Euro lẫn USD.
Video tiếp theo
Ông Trump ra "tối hậu thư" với Iran, cảnh báo chỉ còn một cơ hội cuối cùng để ký thỏa thuận
Gaza vẫn chìm trong khói lửa, người dân phản ứng gay gắt với tuyên bố của Tổng thống Trump
Đồng yên phản ứng tích cực sau động thái phối hợp can thiệp của Nhật Bản và Mỹ
Rộ tin chấn động Mỹ sắp đóng cửa cơ quan ngoại giao tại 5 quốc gia
Giá dầu lao dốc, chứng khoán toàn cầu đồng loạt bứt phá khi Mỹ hoãn tấn công Iran
Nga tố Ukraine tập kích UAV vào khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đen, 7 dân thường thiệt mạng
25 bang đồng loạt đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump vì chính sách thuế mới
Báo động 7 tỉnh miền núi phía Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún nghiêm trọng
Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành trên Biển Đông, liệu có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam?
Siêu bão Dolphin suy yếu dần nhưng chưa hết nguy hiểm, cảnh báo loạt hiện tượng thời tiết cực đoan
Video liên quan
Ông Trump ra "tối hậu thư" với Iran, cảnh báo chỉ còn một cơ hội cuối cùng để ký thỏa thuận
Gaza vẫn chìm trong khói lửa, người dân phản ứng gay gắt với tuyên bố của Tổng thống Trump
Rộ tin chấn động Mỹ sắp đóng cửa cơ quan ngoại giao tại 5 quốc gia
Giá dầu lao dốc, chứng khoán toàn cầu đồng loạt bứt phá khi Mỹ hoãn tấn công Iran
Nga tố Ukraine tập kích UAV vào khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đen, 7 dân thường thiệt mạng
25 bang đồng loạt đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump vì chính sách thuế mới
Báo động 7 tỉnh miền núi phía Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún nghiêm trọng
Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành trên Biển Đông, liệu có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam?
Siêu bão Dolphin suy yếu dần nhưng chưa hết nguy hiểm, cảnh báo loạt hiện tượng thời tiết cực đoan
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn, cảnh báo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
Iran tăng tốc chiến dịch gây sức ép, quyết buộc Mỹ phải nhượng bộ bằng mọi giá
Nắng nóng kỷ lục lan rộng ở bán đảo Triều Tiên, chính quyền triển khai ứng phó khẩn cấp
Ceuta “thất thủ” khi hàng nghìn người di cư vẫn mắc kẹt sau làn sóng vượt biên chưa từng có
Mưa lớn kích hoạt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng ở 5 tỉnh miền núi phía Bắc
Báo động: Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất đe dọa 6 tỉnh, người dân cần đặc biệt cảnh giác
Cả nước hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm hơn 41.500 đơn vị
Iran tuyên bố "không có đàm phán nào" với Mỹ, căng thẳng tiếp tục leo thang
Tàu chở khí hóa lỏng của Hy Lạp gặp sự cố tại eo biển Hormuz, rủi ro an ninh hàng hải chưa hạ nhiệt
Cháy rừng kinh hoàng ở bang Washington thiêu rụi 600 ngôi nhà, 60.000 người phải sơ tán khẩn cấp
Capital One đóng hơn 300 tài khoản của Trump Organization sau đợt rà soát chống rửa tiền
Xem thêm