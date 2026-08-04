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Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành trên Biển Đông, liệu có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam?

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều 4/8.

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