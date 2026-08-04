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Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành trên Biển Đông, liệu có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam?
Lại Bá Dương
04/08/2026 18:53
Một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều 4/8.
Video tiếp theo
Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành trên Biển Đông, liệu có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam?
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