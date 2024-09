Đại học CNTT TP.HCM vô địch cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024

PGS.TS. Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã phát biểu khai mạc cuộc thi

Ngày 28/9, cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024 dành cho học viên, sinh viên các trường đại học được tổ chức tại 2 cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật Mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) ở Hà Nội và TP.HCM.

Nói về tầm quan trọng của an toàn thông tin, PGS.TS. Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã nhắc tới bối cảnh công nghệ số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường, gây thiệt hại lớn cho các quốc gia. Do đó, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin là vô cùng cấp bách.

Cuộc thi An toàn và Bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024 được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về bảo mật và an toàn thông tin, góp phần thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo Ban Tổ chức CIS 2024, cuộc thi là một hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đào tạo ra những thế hệ chuyên gia an ninh mạng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong thời đại số.

Trong 8 giờ liên tục, từ 8h đến 16h ngày 28/9, 29 đội sinh viên đã thi thực hành vượt qua thử thách theo chủ đề - Jeopardy, với 5 chủ đề tập trung vào các kỹ năng khai thác lỗ hổng ứng dụng web, khai thác lỗ hổng phần mềm/ứng dụng, dịch ngược mã nguồn, điều tra số, phân tích và lập trình thuật toán mật mã.

Tổng số thử thách của cuộc thi là 20, với mỗi chủ đề có 4 thử thách từ mức độ từ dễ, trung bình đến khó.

‘KMA.NextGen’ của Học viện Kỹ thuật Mật mã nhận giải Ba cuộc thi CIS 2024.

Kết quả chung cuộc, trong 10 giải thưởng của cuộc thi, Đại học Quốc gia TP.HCM giành 4 trong 5 giải cao nhất.

Cụ thể, giải Nhất của cuộc thi đã thuộc về đội ‘UIT.CoS’ đến từ Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT) - Đại học Quốc gia TPHCM.

Đội ‘HCMUT.so_u_think_i_can_dance’ của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM nhận giải Nhì.

Ba đội đạt giải Ba của cuộc thi là ‘HCMUT.idontthinkwehaveaname’ đến từ Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, ‘UIT.thefwncrew’ của Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM và ‘KMA.NextGen’ của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Ngoài ra, hai đội của Đại học FPT là ‘FU.Breaking Bad’, ‘FU.today.0day?’ cùng 3 đội đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã gồm ‘KMA.Call of Silence’, ‘KMA.Kotoamatsukami’, ‘KMA.M1X’ là các đội giành được giải Khuyến khích của cuộc thi.