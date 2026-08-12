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Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị tuyên án tử hình vắng mặt

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 11/8, tòa án Syria tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad.

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