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Nga-Ukraine khẩu chiến sau loạt vụ tấn công làm hơn 40 người thương vong, ông Zelensky tuyên bố sốc
Lại Bá Dương
11/08/2026 09:24
Ngày 9/8, Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công gây thiệt hại về người.
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