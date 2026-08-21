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Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh
Lại Bá Dương
21/08/2026 14:44
Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh
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