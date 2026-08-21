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Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh

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