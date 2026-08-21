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Australia có động thái cứng rắn với Israel liên quan đến cái chết của nhân viên cứu trợ tại Gaza

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Australia có động thái cứng rắn với Israel liên quan đến cái chết của nhân viên cứu trợ tại Gaza

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