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PVcomBank ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 23/9/2026, tại tỉnh Lâm Đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, hướng tới triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng hiện đại, nâng cao hiệu quả vận hành và mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

PVcomBank và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác
PVcomBank và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng có lịch sử hình thành từ năm 1930, tiền thân là Dân Y viện Đà Lạt. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện hiện có quy mô 800 giường bệnh theo kế hoạch, gần 900 cán bộ nhân viên cùng hệ thống các phòng chức năng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng và đơn vị chuyên môn.

Theo nội dung thỏa thuận, PVcomBank và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp trên nhiều lĩnh vực, tập trung cung cấp và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp; đồng thời hỗ trợ truyền thông, phát triển thương hiệu và khai thác hiệu quả nền tảng, mạng lưới của hai bên.

Song song đó, Bệnh viện sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán, dịch vụ thu hộ, chi hộ, và những giải pháp tài chính phù hợp do PVcomBank cung cấp. Việc ứng dụng đồng bộ các công cụ tài chính - ngân hàng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Bệnh viện quản lý dòng tiền hiệu quả, nâng cao tính an toàn, minh bạch trong hoạt động thu - chi và góp phần giảm áp lực tại các điểm thu ngân. Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên và khách hàng của Bệnh viện cũng có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm tiền gửi, thanh toán và dịch vụ ngân hàng hiện đại với chính sách phù hợp trong từng thời kỳ.

PVcomBank trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng một xe ô tô phục vụ công tác chung
PVcomBank trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng một xe ô tô phục vụ công tác chung

Trong khuôn khổ chương trình, PVcomBank đã trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng một xe ô tô phục vụ công tác chung. Phương tiện được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tại lễ ký kết, BSCKII Nguyễn Xuân Tạo – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đánh giá việc thiết lập quan hệ hợp tác với PVcomBank là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để hai đơn vị phát huy thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Với kinh nghiệm của PVcomBank trong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính và giải pháp ngân hàng hiện đại, Bệnh viện kỳ vọng thỏa thuận sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tạo thuận lợi trong hoạt động thanh toán, đồng thời giúp cán bộ, viên chức tiếp cận các dịch vụ tài chính thiết thực. Đây cũng là nền tảng để hai bên từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác, hướng tới mối quan hệ lâu dài, hiệu quả và bền vững.

Về phía PVcomBank, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân chia sẻ: “PVcomBank mong muốn đồng hành lâu dài cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng dụng các giải pháp tài chính hiện đại vào hoạt động quản trị và cung cấp dịch vụ y tế. Với nền tảng công nghệ, sản phẩm đa dạng và kinh nghiệm triển khai các giải pháp thanh toán, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho Bệnh viện, cán bộ nhân viên, người bệnh và khách hàng”.

Việc ký kết với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định định hướng của PVcomBank trong việc đồng hành cùng các đơn vị y tế bằng những giải pháp tài chính thiết thực, phù hợp với nhu cầu vận hành. Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm giá trị cho cán bộ nhân viên, người bệnh và khách hàng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường y tế hiện đại, thuận tiện và kết nối hơn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa:

#PVcomBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam

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