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Ông Trump vừa “thoát đáy”, Đảng Cộng hòa lại nhận tin dữ trước Đảng Dân chủ trước bầu cử giữa kỳ

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ông Trump vừa “thoát đáy”, Đảng Cộng hòa lại nhận tin dữ trước Đảng Dân chủ trước bầu cử giữa kỳ

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