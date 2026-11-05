close Đăng nhập

Youtube Viettimes

Nóng: Bắt giám đốc với câu nói viral “HDPE là ngon luôn” vì trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ông Nguyễn Văn Hiến, người được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội qua câu nói “HDPE là ngon luôn”

Video tiếp theo

Video liên quan