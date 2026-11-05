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Nóng: Bắt giám đốc với câu nói viral “HDPE là ngon luôn” vì trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng
Lại Bá Dương
05/11/2026 11:42
Ông Nguyễn Văn Hiến, người được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội qua câu nói “HDPE là ngon luôn”
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